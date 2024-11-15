Deprem bölgesinde tepki çeken 'rezerv' uygulamasına mahkemeden kritik karar

Yayınlanma: 15.11.2024 - 13:08

Güncelleme: 15.11.2024 - 13:08

AKP iktidarı, özellikle Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından “kentsel dönüşüm”ü bir rant aracına dönüştürdü. 6 Şubat depremlerinin ardından çıkarılan ve “mülksüzleştirme kanunu” olarak da nitelendirilen 6306 sayılı “rezerv alan” yasası ile seçilen alanların “rezerv yapı alanı” ilan edilerek kamulaştırıldığını ve bu yoldan rant yaratıldığını vurgulayan yurttaşların tepkisi sürüyor. 2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda ise 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında 59 ilde 282 riskli alan, 38 ilde 184 kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ve 11 ilde 21 yenileme alanı ilan edildiği bilgisi yer aldı. Deprem bölgesinde yaşayan yurttaşlar rezerv yapı uygulamasına karşı mücadele ediyor.

Antakya’ya bağlı Akevler Mahallesi’nde yaşayan yurttaşlar da rezerv yapı uygulamasına karşı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hatay Valiliği ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’na karşı dava açtı. Yürütmenin durdurulması talebiyle açılan davada, Saraycık Mahallesi 4208 parselin rezerv alan ilan edilmesi ve davacıların Hatay Antakya Akeveler Mahallesi 3160 sokak, No: 14 adresinde bulunan konutların tahliye edilmelerine ilişkin işlemin hukuka aykırı olduğu belirtildi. Ayrıca, dava konusu alanda neyin afet riski olarak tanımlandığının muğlak kaldığı, dayanaktan yoksun olduğu ve kişilerin maddi ve manevi açıdan bütünlüğünü korumaya yönelik tedbirlerin alınmadığı ileri sürülerek yürütmenin durdurulması ve uygulamanın iptali talebiyle dava açıldı.

Hatay 3. İdare Mahkemesi, açılan davada yurttaşları sevindiren bir karara imza attı. Mahkeme konuya ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi. Kararda, dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zarar doğurabilecek nitelikte olduğu belirtildi.

YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

Benzer bir karar Gaziantep Nurdağı’nda da verildi. Gaziantep 5. İdare Mahkemesi Yavuzselim Mahallesi'nde 909 Nolu sokak, No:8, No:16, No:3 ve Kahramanmaraş Bulvarı No:8 adreslerinde bulunan alanın rezerv yapı alanı olarak ilan edilmesine karşın açılan davada yürütmeyi durdurma kararı verdi.