Deprem bölgesinde üretim başlayacak iddiası tepkilere neden oldu: Kâr hırsı ‘afet’ tanımadı

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 08:34

Kahramanmaraş’taki depremlerin ardından bölgedeki fabrika ve işyerleri üretime ara vermişti. Bazı işyerlerinin bugün üretime tekrar başlayacağı iddiası tepkilere yol açtı.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan sendika temsilcileri duruma tepki gösterdi.

Deprem bölgesinde incelemelerde bulunduklarını aktaran DİSK Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Seyit Aslan, “Adana, Hatay ve İskenderun’da inceleme yaptık. Bölgede çok ağır bir tablo var. Depremin vurduğu 10 kentin bazıları işçilerin yoğun olarak yaşadığı ve üretimin yoğun olduğu bölgeler. Depremin bölgede sınıfsal bir karakteri var. Şu an yerle bir olan konutların hepsi işçi ve emekçilerin barınmak zorunda kaldığı yerler” dedi.

İşçilerin depremden önce de ekonomik sorunlarla boğuştuğunu ifade eden Aslan, “Bu insanların hâlâ enkaz altında yakınları var. Daha enkaz kalkmadan işçilerin üretime çağrılması gerçekten kabul edilebilecek bir durum değil. İnsanların barınacak bir yeri yok. Sokakta kaldılar, çadırın bile gitmediği yerler var. İşveren bu insanlara ‘Gel çalış’ diyor. Bu durum kabul edilebilir bir durum değil” ifadelerini kullandı.

"İNSANLIK DIŞI BİR DURUM"

Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen aile yakınlarını kaybetmiş işçilerin üretime zorlandığını aktardı. Türkmen, “Böyle bir felaket anında işçilere ‘işe geleceksiniz’ diye baskıda bulunmak insanlık dışı bir durumdur. İşçiler sendikamıza ulaşıyor. Patronlar pazartesi işbaşı yapılması konusunda işçileri uyarıyor. Depremden etkilenmiş durumda olan işçilerin ücretli izinde sayılması gerekiyor. İşverenler sorumluluk

alıp depremzedelerin yaralarını sarmak yerine, depremin mağduriyetini yaşamış işçileri işe çağırmaları kabul edilemez” diye konuştu.