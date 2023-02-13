Depremzede yurttaş şehir hastanelerine ulaşamadı

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 08:25

Deprem bölgesinde koordinasyonsuzluk devam ederken enkazdan kurtulanlar ya da evlerine giremeyenler için mevsim koşulları ve hijyen eksikliği nedeniyle sağlık sorunları açığa çıktı. Hatay’a İstanbul’dan giderek gönüllü olarak çalışmalarına devam eden Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’ndan (SES) Yasemin Bakır, AKP’nin “sağlıkta devrim” diye duyurduğu şehir hastanelerinin kent merkezlerinden uzak olması nedeniyle depremzedelerin buralara ulaştırılamadığının altını çizdi. Bakır, bölgede sağlık sorunları açısından yaşanan sorunları Cumhuriyet’e anlattı.

ŞEHRİN ÇOK DIŞINDA

Bakır, “Sağlık hizmetinde ilkyardıma ulaşamamış binlerce insan olduğunu düşünülüyor. Hatay’da yeni açılan şehir hastanesi, şehre çok uzak konumda. Şehir merkezinde yaşayan hastalar ortalama olarak 40 dakikada bu hastaneye ulaşabiliyor. Şehrin çok dışına yapılmış bir hastanenin mağduriyeti yaşanıyor” diye konuştu. Hatay’da İskenderun Devlet Hastanesi ve Antakya Devlet Hastanesi ise tamamen çöktü. SES MYK Üyesi Eylem Kaya Eroğlu ise şunları söyledi:

“Halk sağlığı sorunları başlayacak. Seferberlik ilan edilmesi gerekirken OHAL ilan edildi. Seyyar tuvalet kurabilen gelsin kursun. Ayrıca gönüllü olarak bekleyen binlerce sağlık emekçisi varken bunları koordine edip çalıştırmak varken oradaki depremzede sağlık emekçisi arkadaşlarımızı çalıştırıyorlar. Ankara, İstanbul, İzmir’den gelen bazı sağlık emekçisi arkadaşlarımıza ‘Kendi olanaklarınızla dönebilirsiniz’ dediler.”