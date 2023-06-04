Deprem bölgesinde yurttaşın elektrik isyanı: 'Fatura yok diye mi cezalandırılıyoruz'

Yayınlanma: 04.06.2023 - 15:50

Güncelleme: 04.06.2023 - 15:50

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen şehirlerden Hatay’da yurttaşların sıkıntısı bitmiyor. Odabaşı mahallesi 2495 Sokak’ta, binaların yıkımı sırasında güvenlik gerekçesiyle elektrik kabloları kesildi. Bölgeye enerji tedarik eden firma tarafından yapılan işlem sonrası elektrik kesintisi beş gündür devam ediyor. Çadırlarla beraber yaklaşık 100 hanenin kaldığı sokakta yaşayan Sergen Susam (30), süreci Cumhuriyet’e anlattı.

İlgili şirkete 100’ yakın arıza kaydı bildirdiklerini ve bu kapsamda iki kere ekip geldiğini söyleyen Sergen Susam, “Birinci ekip kaçarak gitti, ikincisi ise iki gün önce gelerek dün bu sorunu çözeceklerini söylediler. Ancak dün kimse gelmediği gibi hiçbir yetkiliye de ulaşamadık” ifadelerini kullandı.

Elektrik kesintisinin psikolojik olarak da yurttaşlara büyük zarar verdiğine değinen Susam, “Buzdolabımızda yemekler bozuldu. Şarj problemi yaşıyoruz, insanların karanlığa karşı tetiklenmeleri var. Elektrik vermek bu çağda bu kadar zor olmamalı” dedi. Susam, yaşananlara ilişkin şunları söyledi:

“VERİLEN SÖZLER TUTULMUYOR”

“Sokağımızdaki binayı yıkarken güvenlik nedeniyle elektrik tellerini kestiler. Çabalarımız sonunda gelen ilk ekip, ‘biz gece bir şey yapamayız’ deyip gitti. İkinci ekip ise iki gün önce geldi. Sağ ve sol sokağımızda elektrik var. Sokağa bir direk çekerek sorunu dün çözeceklerini söylediler. Dün kimse gelmediği gibi hiçbir yetkiliye de ulaşamadık. Müşteri temsilcisine ulaştığımızda bize bir saat veriliyor ancak o saatte hiçbir gelişme yaşanmıyor.

“BİZE GERÇEĞİ SÖYLESİNLER”

Üzerinde çalışılan binanın enkaz kaldırma işlemi 5 günde tamamlanamadı ve daha yıkılması beklenen 6 bina daha var. Yaşananlardan, bina yıkımı sırasında sokağımızın elektrik planlamasının yapılmadığını anlıyoruz. Tüm binalar yıkıldıktan sonra elektrik verilecekse bize gerçeği söylesinler, biz de ona göre davranalım. Bir biçimde jeneratör bulduk ancak ona da yakıt yetiştiremiyoruz. İnsan düşünmeden edemiyor, bölgeye fatura kesilmediği için mi cezalandırılıyoruz?”