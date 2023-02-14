Deprem bölgesinden 49 yaralı uçakla İstanbul'a getirildi

Adana'dan havalanan, depremlerde yaralanan 49 kişi ile 25 refakatçiyi taşıyan Türk Hava Kuvvetlerine ait nakliye uçağı, Atatürk Havalimanı'na indi.

AA
Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 07:34
Deprem bölgesinden 49 yaralı uçakla İstanbul'a getirildi
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Kahramanmaraş merkezli, yaklaşık 10 ili vuran 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz altından çıkarılan yaralıların İstanbul’a nakli devam ediyor.

49 YARALI İSTANBUL'A GELDİ

Adana'dan kalkan, 49 yaralı ile 25 refakatçinin bulunduğu "C130" tipi askeri nakliye uçağı, 04.10 sıralarında Atatürk Havalimanı’na indi.

Sağlık görevlileri ve askerler tarafından sedyelerle uçaktan ambulanslara nakledilen yaralılar, İstanbul'daki hastanelere sevk edildi.


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