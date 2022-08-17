Deprem çantası nedir, nasıl yapılır? Deprem çantasının içinde ne olması gerekir?

17 Ağustos 2022 Çarşamba, 08:00

Türkiye, pek çok afet türünün önemli sıklıkta yaşandığı bir ülke. Deprem, heyelan, sel, çığ gibi birçok doğa kaynaklı afetin yanı sıra jeopolitik konumu nedeniyle beşeri kaynaklı afet diyebileceğimiz insani krizlerle de sıkça karşı karşıya kalabiliyor. Türkiye, Küresel Risk Endeksi’nde 191 ülke arasında 45’inci sırada yer alıyor. 5,0 endeks puanı ile “yüksek risk” grubundaki ülkeler arasında bulunuyor.

Afetlerden hemen sonra ihtiyaç duyabileceğiniz malzemelerin bulunduğu bir Afet ve Acil Durum çantanızın hazır ve ulaşılabilecek bir yerde olması önemlidir. İşte AFAD deprem çantası ile ilgili bilinmesi gerekenler...

DEPREM ÇANTASI NEDİR, NASIL YAPILIR?

Afet çantası, acil tahliye gerektiren bir durumda kısa sürede ikamet yerini tahliye edebilmek için hazırlanmış, içinde sahibinin belli bir süre gerekli ihtiyaçlarını karşılayabilecek malzeme olan çanta diye tanımlanabilir. Çanta, sorumlu olduğunuz kişi/kişiler (bebekler, yaşlılar, engelliler) ve varsa evcil hayvanlarınız için gerekli ihtiyaçları da içermelidir.

Bir afet sonrası yiyecek, içecek ve acil ihtiyaçları temin edebileceğiniz yerlere ulaşamayabilirsiniz. Küçük yaralanmalarınız varsa bunları kendiniz giderebilirsiniz. Bu tip durumlar için afet çantanızın içinde olması gerekenleri doğru belirleyip, çantanız 'kolay ulaşacağınız bir yerde' saklamanız çok önemlidir. Afet ve Acil Durum Çantası sadece evinizde, iş yerinizde değil okulunuzda, sınıfınızda da olmalıdır.

Engelli bireylerin özel ihtiyaçlarıyla alakalı çantanızın içine eklemeniz gerekenleri de unutmamalısınız. İçinde bulunan yiyecek ve içecekleri düzenli olarak kontrol edip, bozulmadan nasıl saklamanız gerektiğini büyüklerinizden öğrenmelisiniz.

DEPREM ÇANTASININ İÇİNDE NE OLMASI GEREKİR?

GIDA:

Yüksek kalorili, vitamin ve karbonhidrat içeren, su kaybını önleyen ve dayanıklı (çabuk bozulmayan) gıdalar (Konserve, kuru meyveler, tahin–pekmez, meyve suyu, vb.).

ÖNEMLİ BELGELER:

Kimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.)

Tapu, sigorta, ruhsat belgeleri

Zorunlu Deprem Poliçesi

Diplomalar

Pasaport, banka cüzdanı vb.

Diğer (evcil hayvan sağlık karnesi, vb.)

GİYECEKLER:

İç çamaşırı

Çorap

Yağmurluk

İklime uygun giysiler

SU:

Her bir aile üyesi düşünülerek yeterli içme suyu alınmalı.

HİJYEN MALZEMELERİ:

Sabun ve Dezenfektanlar

Diş fırçası ve macunu

Islak mendil

Tuvalet kâğıdı

Hijyenik ped

DİĞER MALZEMELER: