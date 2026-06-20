Deprem fırtınası yaşanıyordu... Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan 'Pınarbaşı' açıklaması

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde son günlerde yaşanan deprem fırtınası, bölgede büyük bir tedirginliğe neden oldu.

Peş peşe meydana gelen depremlerin ardından bölge halkı "Kayseri'de büyük deprem olur mu?" sorusuna yanıt aramaya başlarken, Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

YouTube kanalında yaptığı değerlendirmede bölgedeki deprem hareketliliğinin yanlış yorumlandığını savunan Üşümezsoy, Pınarbaşı çevresindeki tektonik yapının sanılandan daha karmaşık olduğunu ifade etti.

"BÜYÜK BİR FAY DEĞİL, KÜÇÜK KIRIKLAR VAR"

Şener Üşümezsoy, bölgedeki çok sayıda küçük sarsıntının tek ve büyük bir fayın kırılmasından değil, birbirini kesen çok sayıda küçük fay ve blok yapısından kaynaklandığını aktardı.

Üşümezsoy, bölgede görülen deprem kümelenmesinin yurttaşlarda büyük deprem korkusunu artırdığını, ancak bu durumun tek başına büyük bir deprem beklentisi anlamına gelmediğini belirtti.

6 ŞUBAT DEPREMLERİ ARASINDA BAĞLANTI VAR MI?

Şener Üşümezsoy, Kayseri'deki depremlerin, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerle bağlantılı olup olmadığı sorusunu da yanıtladı. Üşümezsoy, Pınarbaşı çevresindeki fay sisteminin 6 Şubat depremlerini oluşturan ana fay mekanizmasından farklı bir yapıya sahip olduğunu ifade etti.

Üşümezsoy, bölgedeki hareketliliğin çok sayıda küçük blok ve kırıklı yapı üzerinde geliştiğini, bu nedenle Elbistan merkezli büyük deprem senaryolarıyla doğrudan ilişkilendirilmemesi gerektiğini savundu.

Şener Üşümezsoy'un açıklamalarında dikkat çektiği bir diğer konu ise, Toroslar ile Çukurova arasındaki tektonik yapı oldu. Deprem uzmanı, bölgeyi tarif ederken Toros bloğunun saat yönünün tersine dönen bir sistem oluşturduğunu ve bu dönüş hareketinin çok sayıda küçük kırık ve fay hattını ortaya çıkardığını belirtti.

Bu nedenle Kayseri, Sarız, Tufanbeyli, Şarkışla çevresi ile Çukurova'nın kuzey kesimlerinde çok sayıda küçük ve orta büyüklükte deprem görülmesinin doğal olduğunu kaydetti.