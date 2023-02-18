Deprem gönüllüsü Karakuş: Kimliği teşhis edilemeyenler kayıtlara kayıp olarak geçiyor
Depremin ağır yıkıma uğrattığı Adıyaman’da yardım çalışmalarına katılan gönüllü Ezgi Karakuş, kentte geç ve yetersiz başlayan arama-kurtarma çalışmalarının 6’ncı günde sonlandırıldığını söyledi. Karakuş, bölgeye yeterince yardım ulaşmadığını da açıkladı.
Ezgi Karakuş, birçok siyasi parti, platform, sendika, meslek birlikleri ve sivil toplum kuruluşunun bir şeyler yapmaya çalıştığını belirterek “Ama AFAD’a dair ilk günden beri hiçbir şey yok. Sadece valiliğin önünde göstermelik bir iki çadır, 4-5 tane de AFAD görevlisi var” dedi.
Yıkılan binalara kepçelerle girildiğine dikkat çeken Karakuş, “Kepçeler insanların bedenini parçalıyor. Sadece kepçenin çalıştığı bir enkazdaki naaşın başının bedeninden ayrılması buna bir örnek. Kimliği teşhis edilemeyenler kayıtlara kayıp olarak geçiyor ve ölü sayılarına yansımıyor” ifadelerini kullandı.
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