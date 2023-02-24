Deprem için adalet nöbeti: 'Felaket değil cinayet'

Adaletsizliklere dikkat çekmek amacıyla avukatlar tarafından tutulan Adalet Nöbeti’nin 121’incisi dün Çağlayan Adliyesi’nde gerçekleştirildi. Adalet Nöbeti bu hafta Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem için tutuldu.

Şevval Aydoğan
Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 04:00
Deprem için adalet nöbeti: 'Felaket değil cinayet'
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Adliye önünde açıklama yapan İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz, “Birileri hâlâ bu faciadan ders çıkarmadan barolara, avukatlara, STK’lara parmak sallamaya devam ediyor. Depreme için kader diyen anlayışla mücadele etmeye devam ediyoruz” dedi. 

Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu ise “Bizler bu depremle enkaz altında kalmadık, bu deprem bize uzun zamandır bir enkaz altında yaşadığımızı gösterdi. Bu depremle kurumlarımızın da içinin boşaltılmış olduğunu gördük” diye konuştu.  

‘ENGEL OLDULAR’

Hatay’daki depremde hayatını kaybeden Hatice Can ve Mithat Can’ın oğulları Eren Can da “Depremin üzerinden 24 saat geçmeden oraya vardığımda hiçbir arama kurtarma çalışması yoktu, şehir kaderine terk edilmişti. Son ana kadar anne ve babamı enkazdan çıkarma mücadelesi verdik. Ne yazık ki kendi imkânımızla, vinci kepçeyi kendimiz bularak bunu başaramadık. Buna bir felaket deniyor ama bunu kabul etmiyorum. Çünkü cinayet demek gerekiyor. Cumhurbaşkanının Antakya’ya geldiği gün Twitter’da bant daraltması yapıldı, biz aynı gün Twitter’da vinç çağrısı yapıyorduk. Bu nedenle arama kurtarma çalışmalarımız sekteye uğradı” ifadelerini kullandı. 



Adalet Nöbeti deprem

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