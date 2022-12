Türkiye Barolar Birliği, Deniz Poyraz için “Adalet Nöbeti” tuttu!

26 Aralık 2022 Pazartesi, 17:31

HDP İzmir il binasına silahlı saldırı düzenleyerek Deniz Poyraz’ı katleden Onur Gencer hakkında açılan davanın karar duruşması yarın (27 Aralık Salı) görülecek.

Barolar ve avukatların, “Savunmaya Özgürlük, Herkes İçin Adalet” şiarıyla 2017 yılında Cumhuriyet Gazetesi davasında tutuklanan gazeteciler için başlattıkları Adalet Nöbeti eylemini, İzmir'de HDP il binasında öldürülen Deniz Poyraz için yapıldı.

Bayraklı'da bulunan İzmir Adliyesi'nde düzenlenen Adalet Nöbeti'ne Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Gürkan Altun ile çok sayıda baro başkanı, avukatlar ve insan hakları savunucularının yanı sıra Deniz Poyraz'ın ailesi ile HDP Milletvekilleri Züleyha Gülüm, Pero Dündar, Murat Çepni ve Serpil Kemalbay katıldı.

15 baro temsilcisinin katıldığı nöbette,"Herkes için adalet", "Siyasi cinayetin aydınlatılması için adalet", "Deniz Poyraz için adalet" ve "Azmettiricilerin yargılanması için adalet" dövizleri taşındı. TBB Başkan Yardımcısı Gürkan Altun, "Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı söz konusu olsaydı nöbet eylemlerine gerek kalmazdı. Hayatımızın her alanında, hukukun uzandığı her yerde adaletsizlik var. Deniz Poyraz için İzmir'deyiz. Selçuk Kozağaçlı için Ankara’daydık. Her il bir acıya tanıklık etti. Yaşam hakları ihlal edilen yurttaşların çığlıkları karşılık bulmuyor” dedi.

Şırnak Baro Başkanı Rojhat Dilsiz de, “Toplum olarak nefes almak istiyorsak bu karanlık odakların cenderesine karşı mücadele etmemiz ve adli bir düzen oluşması için gereğini yapmalıyız. Tahir Elçi ve Şebnem Korur Fincancı için adalet arayacağız ve vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu. Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren ise her adliyenin önünde bir adalet nöbetinin olduğunu söyleyerek, “Mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Toplumun adalet beklentisini karşılamak için davaları takip etmeye devam edeceğiz. Adalet meselesi her şeyden önce hukukun meselesidir. Adalet düzeninin bozulduğu hukuki öngörülemezliğin çöktüğü zamanlarda düşeni kaldırma hukukçuların sorunu. Bu sorunun gereği olarak buradayız” diye ifade etti.