Deprem istismarıyla dolandırıcılık yapılan 20 sahte site hakkında işlem başlatıldı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, resmi kurumların internet sayfaları ve sosyal medya hesaplarını taklit ederek deprem bağışı talep edilen 20 sahte ve site tespit etti.

AA
Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 11:19
Deprem istismarıyla dolandırıcılık yapılan 20 sahte site hakkında işlem başlatıldı
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Kahramanmaraş merkez üssü olan ve Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından sosyal medya üzerinden AFAD ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı gibi resmi kurumların internet sayfaları ile sosyal medya hesaplarını taklit edip bağış talep eden şüphelilere yönelik çalışma yapıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 17 ilde deprem istismarıyla dolandırıcılık yapmaya çalışan 20 hesap kullanıcısını belirledi.

3'ü Eskişehir'de 20 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.



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