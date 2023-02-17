'Deprem' mazeretli tahliyelere üst mahkemeden yeniden 'tutuklama' kararı

Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 11:20

Güncelleme: 17 Şubat 2023 - 11:32

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 3 ayrı suç örgütüne yönelik 29 ilde düzenlenen 'Demir Yumruk' operasyonunu kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden aralarında Erol Eşrefoğlu (Evcil), Hüseyin Eryılmaz ve Melih Karabacak'ın da bulunduğu 29'u tutuklandı.

Şüphelilerden bazıları, itiraz üzerine daha sonra serbest bırakıldı.

Savcılık, 3 ayrı gruba ayırdığı soruşturmada önce aralarında Erol Eşrefoğlu'nun (Evcil) da bulunduğu 17 kişi hakkında, sonra aralarında Hüseyin Eryılmaz'ın da olduğu 46 kişi hakkında, son olarak Kahramanmaraş ve çevre illerde faaliyet gösteren şirketlerin sahibi Melih Karabacak dahil 136 sanık hakkında dava açtı.

SAHTE FATURALARLA KAMU ZARARI

Melih Karabacak grubuna yönelik düzenlenen iddianamede şüphelilerin, demir-çelik sektöründe gerçekte ticari alım olmamasına rağmen gerçek ticaret varmış gibi tanzim edilen sahte faturalar üzerinden kamuyu zarara uğrattıkları iddia edildi.

Örgüt yöneticileri Melih Karabacak, Fatih Öztürk, Eşref Şahin, Zübeyr Yiğit ve Murat Yeşilbaş'ın 'suç örgütü kurmak' ve 'suç örgütü kapsamında zincirleme şekilde kamu kurumlarına yönelik dolandırıcılık' suçlarından 14 yıldan 43 yıla kadar; 62 kişi hakkında 'suç örgütüne üye olmak' ve 'kamu kurumlarına yönelik dolandırıcılık' suçlarından 12 yıldan 39 yıla kadar, 20 kişi hakkında 'dolandırıcılık' suçundan 10 yıldan 35 yıla kadar, 49 kişi hakkında ise 'suç örgütüne üye olmak' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis istendi.

DEPREM NEDENİYLE TAHLİYE

İddianameyi kabul eden Ankara 35’inci Ağır Ceza Mahkemesi, duruşma için 20 Mart'a gün verdi. Duruşma öncesi sanıkların tahliye yönündeki talepleri nedeniyle tutukluluk incelemesi yapıldı.

Mahkeme, sanıklar Melih Karabacak, Ali Ekincan, Eşref Şahin, Fatih Öztürk, Kaan Karabacak, Mehmet Akif Çetin, Murat Yeşilbaş ve Zübeyr Yiğit’in adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyelerine karar verdi.

Mahkeme kararında, "Sanıkların üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, tutuklukta geçirdikleri süre, Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem ile şirketlerin faaliyet gösterdikleri yer, sanıkların nüfusa kayıtlı oldukları yerler ve ikamet adresleri birlikte göz önüne alındığında tutukluluk hallerinin devamının ileride mağduriyete sebebiyet verebileceği, tutuklulukta elde edilen faydanın adli kontrol hükümleriyle sağlanabilecek olması da nazara alınarak ayrı ayrı tahliyelerine" denildi.

ÜST MAHKEMEDEN TUTUKLAMA KARARI

Cumhuriyet savcısı, mahkemenin verdiği tahliye kararlarına itiraz etti. İtirazı değerlendiren Ankara 36’ncı Ağır Ceza Mahkemesi, deprem nedeniyle sanıkların tutukluluk hallerinin mağduriyete neden olacağı gerekçesinin Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tedbir kararları içinde bulunmadığını belirterek, "Aksinin kabulü halinde sadece ikametleri orada olanlar değil, deprem bölgesinde nüfusa kayıtlı olan tüm tutuklu sanıkların tahliyesi sonucunu doğurur" diyerek sanıkların yeniden tutuklanmasına karar verdi.

Sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Üstü mahkeme kararında, sanık savunmalarının mahkemece alınıp delillerin toplanmamış olmasına da dikkat çekildi.

EROL EVCİL'E TAHLİYE

Öte yandan soruşturma kapsamında açılan ilk davada 5’i tutuklu 17 sanığın yargılanmasına Ankara 21’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Önceki gün görülen duruşmada, aralarında Erol Evcil’in de bulunduğu tutuklu sanıklar, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Ayrıca Ankara 33’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan 46 sanıklı davada da aralarında Fenerbahçeli eski yöneticilerden Hulusi Belgü ile örgüt lideri olmakla suçlanan iş insanı Hüseyin Eryılmaz’ın da olduğu 8 tutuklu sanık, 10 Ocak'ta görülen duruşmada tahliye edilmişti.

Böylece soruşturma kapsamında açılan ilk 2 davada tutuklu sanık kalmadı.