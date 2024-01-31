Deprem travmasını katladılar
Hatay’ın Altınözü ilçesinde bazı liselerde deprem tatbikatı yapıldı. Kimi depremzede öğrencinin tatbikat nedeniyle fenalaştığı belirtildi.
Altınözü’nde görev yapan bir öğretmen, “Çocuklar gönülsüzdü. Zorla yapıldı. Bazı öğrenciler tatbikat esnasında çığlık attı. Bazıları nefes darlığı yaşadı. Hızlıca bitirdik. Çocuklara zaten yeterince psikolojik destek sunulmuyor” dedi.
Cumhuriyet’e konuşan Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “Depremden etkilenen yaklaşık 4 milyon 100 bin öğrenci ve ailelerinde travma ve stres bozukluğu görülmektedir. Rehberlik hizmetlerinin yetersiz olduğu açıktır. Tatbikatlarda çocukların psikolojisi göz önünde bulundurulmalıdır” dedi.
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