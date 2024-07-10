Malatya depremine canlı yayında yakalandı: 'Çok şiddetliydi!'
AFAD verilerine göre Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depreme canlı yayında yakalanan ERTV sunucusu ise büyük panik yaşadı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşayan Malatya sallanmaya devam ediyor. Dün gece 4.2 büyüklüğünde deprem meydana gelen Malatya Yeşilyurt bir kez daha sallandı.
AFAD'ın verilerine göre, saat 12:54 sıralarında Malatya Yeşilyurt merkezli 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 14.27 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem çevre il ve ilçelerde de hissedildi.
CANLI YAYINDA DEPREME YAKALANDI
Depreme canlı yayında yakalanan ERTV sunucusu büyük panik yaşadı.
O anlar sosyal medyaya da yansıdı.
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