Deprem mi oldu? 12 Mayıs 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 12 Mayıs Pazar 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 12 Mayıs Pazar 2024 Türkiye'deki depremler...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.05.2024 - 09:55
Deprem mi oldu? 12 Mayıs 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 12 Mayıs'ta meydana gelen depremler...

2024.05.12 09:09:29  38.2913   37.8483        3.5      -.-  2.9  -.-   HANCERLI-AKCADAG (MALATYA)                   

2024.05.12 09:04:46  36.9473   27.2390        1.1      -.-  2.6  -.-   AKYARLAR-BODRUM (MUGLA)                          

2024.05.12 08:22:59  39.0020   27.8343        6.3      -.-  2.4  -.-   GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)                  

2024.05.12 06:58:09  35.7725   25.5723       11.1      -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                        

2024.05.12 06:35:47  37.1700   33.2615        3.6      -.-  2.2  -.-   KARAMAN (KARAMAN)                             

2024.05.12 06:27:39  38.6167   37.6155       23.2      -.-  1.2  -.-   KARABACAK-DARENDE (MALATYA)                  

2024.05.12 06:17:45  37.3197   35.8805        3.5      -.-  1.5  -.-   HACIBEYLI-KOZAN (ADANA)                       

2024.05.12 05:58:16  40.4122   28.8320        9.8      -.-  1.0  -.-   KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)                 

2024.05.12 05:57:58  36.8557   35.5802       20.7      -.-  1.3  -.-   GUVELOGLU-YUREGIR (ADANA)                

2024.05.12 05:57:47  40.2122   36.0323       23.8      -.-  1.2  -.-   CAPAK-ZILE (TOKAT)                           

2024.05.12 05:36:29  37.7493   30.0557        5.0      -.-  1.5  -.-   CIMBILLI-(BURDUR)                              

2024.05.12 04:51:19  38.8422   37.6837        9.4      -.-  1.4  -.-   KARABUK-KULUNCAK (MALATYA)                      

2024.05.12 04:35:50  39.4857   25.7583        7.8      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                     

2024.05.12 04:15:41  35.3482   25.7002        7.6      -.-  2.6  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                        

2024.05.12 04:07:43  37.2090   37.0043       16.2      -.-  1.1  -.-   SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP)              

2024.05.12 04:04:49  38.6833   38.7517        3.8      -.-  1.6  -.-   ORENYAKA-KEBAN (ELAZIG)                      

2024.05.12 03:51:24  38.9903   25.8708        8.0      -.-  3.1  2.9   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                

2024.05.12 03:11:37  38.5687   25.7517        6.7      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                       

2024.05.12 02:48:53  39.6802   26.4665        6.5      -.-  1.8  -.-   MISVAK-AYVACIK (CANAKKALE)                    

2024.05.12 02:37:26  38.7078   38.7372        1.8      -.-  0.9  -.-   KUSCU-KEBAN (ELAZIG)                          

2024.05.12 02:35:27  39.2558   28.1755       13.9      -.-  1.4  -.-   SINDIRGI (BALIKESIR)                           

2024.05.12 02:35:17  37.5808   37.2978        7.7      -.-  1.6  -.-   BUYUKNACAR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)            

2024.05.12 02:30:40  38.3817   37.3803       20.0      -.-  0.9  -.-   INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                

2024.05.12 02:15:40  38.0618   37.4990        9.3      -.-  1.0  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                   

2024.05.12 01:50:54  38.1632   36.8508        6.2      -.-  2.3  -.-   ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)              

2024.05.12 01:46:03  36.4197   36.0777        5.8      -.-  1.5  -.-   CERCIKAYA-BELEN (HATAY)                     

2024.05.12 01:43:15  38.3210   37.3097        9.4      -.-  1.2  -.-   BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)        

2024.05.12 01:36:59  38.0072   38.0248       14.1      -.-  1.5  -.-   GUZELKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)                     

2024.05.12 01:11:08  38.8603   31.5575        5.4      -.-  2.0  -.-   ORENKOY-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR)              

2024.05.12 01:09:15  38.0587   36.2243       16.5      -.-  1.0  -.-   YENIKOY-SAIMBEYLI (ADANA)                      

2024.05.12 00:37:39  37.7980   30.0492        9.3      -.-  1.3  -.-   CIGRI-BASMAKCI (AFYONKARAHISAR)                 

2024.05.12 00:03:57  40.6402   29.0905       12.4      -.-  2.1  -.-   CINARCIK (YALOVA)       


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