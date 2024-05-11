Depreme dayanıksız diye boşaltıldı... PTT binasını satışa çıkardılar!

Eskişehir’in Günyüzü ilçesinde depreme dayanıksız olması sebebi ile 9 ay önce boşaltılan PTT binası satılığa çıkarıldı.

İHA
Yayınlanma: 11.05.2024 - 12:34
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Eskişehir'de Fatih mahallesi Turgut Altınok caddesi üzerinde bulunan ve yaklaşık 60 yıllık olduğu belirtilen depreme dayanıksız 3 katlı binanın satılığa çıkartılması yurttaşları hayrete düşürdü.

Giriş bölümü PTT Şubesi, diğer katları lojman olarak kullanılan binadaki tahribat dikkati çekiyor. Bina girişindeki kapıya "Satılık PTT binası, ilgilenen Şeref bey'’ diye yazılıp telefon numarası bulunan bir ilan yapıştırıldı. Yazıda, telefon numarası bulunan PTT Eskişehir Yapı ve Teknoloji Müdürü Şeref Durdu olduğu öğrenilen kişi ile irtibat kurulması isteniyor.

İlçede ilanı gören yurttaşlar durumu hayretle karşıladılar. Yurttaşlar, yıkılmak üzere olan ve depreme dayanıklı olmayan binanın satılmasını hayrete karşılaştıklarını anlatan ilçe sakinleri, "Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu, depreme dayanıksız yıkım kararı alınan bir binayı hatta kamu binasını nasıl satarlar" dediler.


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