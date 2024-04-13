Deprem mi oldu? 13 Nisan 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler?
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 13 Nisan Cumartesi 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Deprem mi oldu? 13 Nisan 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. Peki, deprem mi oldu? 13 Nisan 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler! İşte, 13 Nisan'da meydana gelen depremler...
13 NİSAN'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER
08:05:59 -.- 1.4 -.- YESILYAYLA-SUMBAS (OSMANIYE)
06:54:18 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI
06:36:16 -.- 4.1 4.0 YUNANISTAN
06:31:15 -.- 2.3 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
06:14:12 -.- 3.6 3.9 YUNANISTAN
06:06:47 -.- 1.7 -.- KEMALPASA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
06:05:50 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
06:00:22 -.- 1.5 -.- KAYIKOY-(ISPARTA)
05:41:58 -.- 2.6 -.- KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
05:41:03 -.- 1.7 -.- BALABANLI-AYVACIK (CANAKKALE)
05:36:10 -.- 1.8 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
05:23:11 -.- 4.4 4.4 YUNANISTAN
05:10:08 -.- 1.3 -.- KEMALPASA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
04:33:57 -.- 1.1 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
04:21:03 -.- 1.2 -.- YENIPINAR-(KAHRAMANMARAS)
04:04:24 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
04:00:25 -.- 0.9 -.- KARAOMERLER-SELCUKLU (KONYA)
03:57:23 -.- 1.3 -.- IRMAKLI-DARENDE (MALATYA)
03:40:17 -.- 1.2 -.- HUYUKLU-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
03:05:22 -.- 1.6 -.- SURIYE
03:02:06 -.- 3.2 3.1 GIRIT ADASI (AKDENIZ)
02:58:42 -.- 0.9 -.- TAYFURSOKMEN-REYHANLI (HATAY)
02:57:44 -.- 1.4 -.- CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)
02:49:33 -.- 1.9 -.- GEYIKBAYIRI-KONYAALTI (ANTALYA)
02:42:29 -.- 2.0 -.- GEYIKBAYIRI-KONYAALTI (ANTALYA)
02:39:48 -.- 0.8 -.- KURTUL-(KAHRAMANMARAS)
01:54:48 -.- 3.6 3.6 SURIYE
01:14:29 -.- 2.1 -.- KOCOVASI-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
01:12:04 -.- 1.9 -.- YUNANISTAN
01:09:43 -.- 1.0 -.- OSMANBEY-(KAHRAMANMARAS)
00:59:54 -.- 2.3 -.- KOZLUOREN-SOMA (MANISA)
00:47:23 -.- 1.7 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
00:41:46 -.- 1.3 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)
00:28:52 -.- 1.7 -.- BASLAMIS-AKHISAR (MANISA)
00:03:52 -.- 1.7 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)
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