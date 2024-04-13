Yayınlanma: 13.04.2024 - 09:06

Güncelleme: 13.04.2024 - 09:06

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. Peki, deprem mi oldu? 13 Nisan 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler! İşte, 13 Nisan'da meydana gelen depremler...

13 NİSAN'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:05:59 -.- 1.4 -.- YESILYAYLA-SUMBAS (OSMANIYE)

06:54:18 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI

06:36:16 -.- 4.1 4.0 YUNANISTAN

06:31:15 -.- 2.3 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)

06:14:12 -.- 3.6 3.9 YUNANISTAN

06:06:47 -.- 1.7 -.- KEMALPASA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

06:05:50 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

06:00:22 -.- 1.5 -.- KAYIKOY-(ISPARTA)

05:41:58 -.- 2.6 -.- KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

05:41:03 -.- 1.7 -.- BALABANLI-AYVACIK (CANAKKALE)

05:36:10 -.- 1.8 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

05:23:11 -.- 4.4 4.4 YUNANISTAN

05:10:08 -.- 1.3 -.- KEMALPASA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

04:33:57 -.- 1.1 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)

04:21:03 -.- 1.2 -.- YENIPINAR-(KAHRAMANMARAS)

04:04:24 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

04:00:25 -.- 0.9 -.- KARAOMERLER-SELCUKLU (KONYA)

03:57:23 -.- 1.3 -.- IRMAKLI-DARENDE (MALATYA)

03:40:17 -.- 1.2 -.- HUYUKLU-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

03:05:22 -.- 1.6 -.- SURIYE

03:02:06 -.- 3.2 3.1 GIRIT ADASI (AKDENIZ)

02:58:42 -.- 0.9 -.- TAYFURSOKMEN-REYHANLI (HATAY)

02:57:44 -.- 1.4 -.- CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)

02:49:33 -.- 1.9 -.- GEYIKBAYIRI-KONYAALTI (ANTALYA)

02:42:29 -.- 2.0 -.- GEYIKBAYIRI-KONYAALTI (ANTALYA)

02:39:48 -.- 0.8 -.- KURTUL-(KAHRAMANMARAS)

01:54:48 -.- 3.6 3.6 SURIYE

01:14:29 -.- 2.1 -.- KOCOVASI-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

01:12:04 -.- 1.9 -.- YUNANISTAN

01:09:43 -.- 1.0 -.- OSMANBEY-(KAHRAMANMARAS)

00:59:54 -.- 2.3 -.- KOZLUOREN-SOMA (MANISA)

00:47:23 -.- 1.7 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

00:41:46 -.- 1.3 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)

00:28:52 -.- 1.7 -.- BASLAMIS-AKHISAR (MANISA)

00:03:52 -.- 1.7 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)