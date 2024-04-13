Deprem mi oldu? 13 Nisan 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 13 Nisan Cumartesi 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Deprem mi oldu? 13 Nisan 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.04.2024 - 09:06
Deprem mi oldu? 13 Nisan 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler?
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. Peki, deprem mi oldu? 13 Nisan 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler! İşte, 13 Nisan'da meydana gelen depremler...

13 NİSAN'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:05:59 -.-  1.4  -.-   YESILYAYLA-SUMBAS (OSMANIYE)               

06:54:18 -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                 

06:36:16 -.-  4.1  4.0   YUNANISTAN                                 

06:31:15 -.-  2.3  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)            

06:14:12 -.-  3.6  3.9   YUNANISTAN                                 

06:06:47 -.-  1.7  -.-   KEMALPASA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)           

06:05:50 -.-  1.9  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)              

06:00:22 -.-  1.5  -.-   KAYIKOY-(ISPARTA)                          

05:41:58 -.-  2.6  -.-   KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)            

05:41:03 -.-  1.7  -.-   BALABANLI-AYVACIK (CANAKKALE)              

05:36:10 -.-  1.8  -.-   CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)             

05:23:11 -.-  4.4  4.4   YUNANISTAN                                 

05:10:08 -.-  1.3  -.-   KEMALPASA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)           

04:33:57 -.-  1.1  -.-   ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)           

04:21:03 -.-  1.2  -.-   YENIPINAR-(KAHRAMANMARAS)                  

04:04:24 -.-  2.6  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                      

04:00:25 -.-  0.9  -.-   KARAOMERLER-SELCUKLU (KONYA)               

03:57:23 -.-  1.3  -.-   IRMAKLI-DARENDE (MALATYA)                  

03:40:17 -.-  1.2  -.-   HUYUKLU-AFSIN (KAHRAMANMARAS)              

03:05:22 -.-  1.6  -.-   SURIYE                                     

03:02:06 -.-  3.2  3.1   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                      

02:58:42 -.-  0.9  -.-   TAYFURSOKMEN-REYHANLI (HATAY)              

02:57:44 -.-  1.4  -.-   CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)          

02:49:33 -.-  1.9  -.-   GEYIKBAYIRI-KONYAALTI (ANTALYA)            

02:42:29 -.-  2.0  -.-   GEYIKBAYIRI-KONYAALTI (ANTALYA)            

02:39:48 -.-  0.8  -.-   KURTUL-(KAHRAMANMARAS)                     

01:54:48 -.-  3.6  3.6   SURIYE                                     

01:14:29 -.-  2.1  -.-   KOCOVASI-AFSIN (KAHRAMANMARAS)             

01:12:04 -.-  1.9  -.-   YUNANISTAN                                 

01:09:43 -.-  1.0  -.-   OSMANBEY-(KAHRAMANMARAS)                   

00:59:54 -.-  2.3  -.-   KOZLUOREN-SOMA (MANISA)                    

00:47:23 -.-  1.7  -.-   FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)              

00:41:46 -.-  1.3  -.-   SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)             

00:28:52 -.-  1.7  -.-   BASLAMIS-AKHISAR (MANISA)                  

00:03:52 -.-  1.7  -.-   BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)                 


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