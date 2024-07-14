Deprem mi oldu? 14 Temmuz 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Yayınlanma: 14.07.2024 - 09:08

Güncelleme: 14.07.2024 - 09:08

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 14 Temmuz'da meydana gelen depremler...

14 TEMMUZ'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:16:39 -.- 2.2 -.- BELDIBI-MARMARIS (MUGLA)

07:54:36 -.- 2.0 -.- KURUDERE-DARENDE (MALATYA)

07:09:10 -.- 1.5 -.- BUYUKISIKLAR-SOMA (MANISA)

06:18:21 -.- 1.9 -.- ACIPAYAM-(ELAZIG)

03:49:27 -.- 1.9 -.- BOGURTLEN-YAZIHAN (MALATYA)

03:36:55 -.- 2.1 -.- KIRECKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

02:58:06 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)

02:48:26 -.- 4.0 4.2 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

02:03:09 -.- 1.9 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)

01:02:54 -.- 1.4 -.- MUDANYA (BURSA)

00:36:09 -.- 1.1 -.- AKOREN-SALIHLI (MANISA)

00:23:59 -.- 1.4 -.- GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)