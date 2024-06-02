Deprem mi oldu? 2 Haziran 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Yayınlanma: 02.06.2024 - 09:24

Güncelleme: 02.06.2024 - 09:24

FAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 2 Haziran'da meydana gelen depremler...

2 HAZİRAN'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

2024.06.02 08:47:06 38.4037 37.3365 9.5 -.- 1.5 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2024.06.02 08:44:18 38.4488 37.2965 5.9 -.- 1.9 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2024.06.02 08:33:49 38.5658 37.2787 6.5 -.- 2.1 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2024.06.02 06:59:51 40.3923 28.8695 10.0 -.- 3.0 -.- MUDANYA (BURSA)

2024.06.02 06:56:12 37.0572 29.1113 6.8 -.- 1.8 -.- YOLCATI-ACIPAYAM (DENIZLI)

2024.06.02 06:28:54 37.7513 36.1865 5.0 -.- 2.4 -.- HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA)

2024.06.02 06:17:51 38.2562 37.7897 8.9 -.- 2.1 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)

2024.06.02 05:01:38 39.7170 40.3633 8.0 -.- 2.2 -.- YALINKAS-TERCAN (ERZINCAN)

2024.06.02 05:01:25 40.1717 31.7438 3.2 -.- 2.6 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)

2024.06.02 04:57:14 38.5362 37.0995 6.8 -.- 1.6 -.- ALKAYAOGLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2024.06.02 04:49:13 37.4618 36.9783 5.0 -.- 1.5 -.- TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS)

2024.06.02 04:41:07 37.0837 28.3767 4.3 -.- 2.2 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA)

2024.06.02 04:22:11 37.4322 30.5235 5.0 -.- 2.9 -.- UZUMLUBEL-BUCAK (BURDUR)

2024.06.02 04:19:04 38.7938 25.4790 2.7 -.- 3.3 3.1 EGE DENIZI

2024.06.02 03:45:53 38.1848 38.6327 1.1 -.- 3.1 3.1 ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA)

2024.06.02 03:40:48 36.8210 27.4485 6.9 -.- 2.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

2024.06.02 03:13:38 38.5155 37.3047 4.3 -.- 1.3 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA)

2024.06.02 03:08:17 36.3647 27.0288 1.5 -.- 1.9 -.- AKDENIZ

2024.06.02 03:07:41 38.8397 37.5047 5.8 -.- 2.0 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS)

2024.06.02 01:52:40 38.8005 27.1730 4.1 -.- 2.2 -.- DURASILLI-(MANISA)

2024.06.02 01:28:34 37.4600 33.3860 11.0 -.- 2.3 -.- BURUNOBA-(KARAMAN)

2024.06.02 01:20:59 38.8067 37.5012 6.0 -.- 0.7 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS)