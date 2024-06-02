Deprem mi oldu? 2 Haziran 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 2 Haziran Pazar 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 2 Haziran Pazar 2024 Türkiye'deki depremler...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.06.2024 - 09:24
Deprem mi oldu? 2 Haziran 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
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FAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 2 Haziran'da meydana gelen depremler...

2 HAZİRAN'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

2024.06.02 08:47:06  38.4037   37.3365        9.5      -.-  1.5  -.-   INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)               

2024.06.02 08:44:18  38.4488   37.2965        5.9      -.-  1.9  -.-   AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                

2024.06.02 08:33:49  38.5658   37.2787        6.5      -.-  2.1  -.-   HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)              

2024.06.02 06:59:51  40.3923   28.8695       10.0      -.-  3.0  -.-   MUDANYA (BURSA)                              

2024.06.02 06:56:12  37.0572   29.1113        6.8      -.-  1.8  -.-   YOLCATI-ACIPAYAM (DENIZLI)                  

2024.06.02 06:28:54  37.7513   36.1865        5.0      -.-  2.4  -.-   HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA)                    

2024.06.02 06:17:51  38.2562   37.7897        8.9      -.-  2.1  -.-   CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)                   

2024.06.02 05:01:38  39.7170   40.3633        8.0      -.-  2.2  -.-   YALINKAS-TERCAN (ERZINCAN)                  

2024.06.02 05:01:25  40.1717   31.7438        3.2      -.-  2.6  -.-   HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)                  

2024.06.02 04:57:14  38.5362   37.0995        6.8      -.-  1.6  -.-   ALKAYAOGLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)          

2024.06.02 04:49:13  37.4618   36.9783        5.0      -.-  1.5  -.-   TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS)                     

2024.06.02 04:41:07  37.0837   28.3767        4.3      -.-  2.2  -.-   KIZILAGAC-ULA (MUGLA)                         

2024.06.02 04:22:11  37.4322   30.5235        5.0      -.-  2.9  -.-   UZUMLUBEL-BUCAK (BURDUR)                

2024.06.02 04:19:04  38.7938   25.4790        2.7      -.-  3.3  3.1   EGE DENIZI                                     

2024.06.02 03:45:53  38.1848   38.6327        1.1      -.-  3.1  3.1   ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA)                  

2024.06.02 03:40:48  36.8210   27.4485        6.9      -.-  2.5  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                      

2024.06.02 03:13:38  38.5155   37.3047        4.3      -.-  1.3  -.-   YENIKOY-DARENDE (MALATYA)                      

2024.06.02 03:08:17  36.3647   27.0288        1.5      -.-  1.9  -.-   AKDENIZ                                      

2024.06.02 03:07:41  38.8397   37.5047        5.8      -.-  2.0  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                          

2024.06.02 01:52:40  38.8005   27.1730        4.1      -.-  2.2  -.-   DURASILLI-(MANISA)                              

2024.06.02 01:28:34  37.4600   33.3860       11.0      -.-  2.3  -.-   BURUNOBA-(KARAMAN)                             

2024.06.02 01:20:59  38.8067   37.5012        6.0      -.-  0.7  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                    


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