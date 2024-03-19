Sahilde cesedi bulunan depremzede kadının intihar ettiği ortaya çıktı
Trabzon'da, sahilde cansız bedeni bulunan Rezzan Yel'in (19) cep telefonuyla yakın arkadaşına, 'Hakkını helal et' mesajı atıp intihar ettiği belirlendi. Üniversite sınavlarına hazırlanan Yel’in, Kahramanmaraş depremleri sonrası ailesiyle Trabzon'a yerleştiği ortaya çıktı.
Ortahisar ilçesi Pazarkapı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde deniz kenarında kadın cesedi görenler, durumu polise bildirdi.
Gelen ekipler yapılan incelemede, cesedin Kahramanmaraş nüfusuna kayıtlı Rezzan Yel'e ait olduğunu belirledi.
Üniversite sınavlarına hazırlandığı ifade edilen Yel'in cenazesi, Trabzon Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisi sonrası memleketine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren polis ekipleri, sahildeki tüm güvenlik kameralarını incelemeye alıp, görgü tanıklarını dinledi. İncelemelerde; çantasını kayalıklara bırakıp, 'Can yoldaşım' adlı arkadaşına cep telefonuyla 'Hakkını helal et' yazılı mesaj gönderen Rezzan Yel'in, denize atlayıp yaşamına son verdiği belirlendi.
Yel'in, Kahramanmaraş depremleri sonrası ailesiyle birlikte Trabzon'a yerleştiği ortaya çıktı.
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