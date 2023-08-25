Son dakika... Kahramanmaraş'ta deprem!

Son dakika haberi... AFAD verilerine göre Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.08.2023 - 07:32
Son dakika... Kahramanmaraş'ta deprem!
Abone Ol google-news

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 07.22'de, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.

AFAD'dan yapılan paylaşım şu şekilde:


Player Alanı
6 Şubat depremi 6 Şubat depremleri AFAD son depremler artçı deprem deprem Kahramanmaraş depremi kahramanmaraş

İlgili Haberler

Prof. Dr. Okan Tüysüz, depremde sıvılaşma tehlikesi olan bölgeleri tek tek sıraladı!

Prof. Dr. Okan Tüysüz, depremde sıvılaşma tehlikesi olan bölgeleri tek tek sıraladı!
Son dakika... Ermenistan'da 3.8 büyüklüğünde deprem!

Son dakika... Ermenistan'da 3.8 büyüklüğünde deprem!
Son dakika... Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde deprem!

Son dakika... Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde deprem!

En Çok Okunan Haberler