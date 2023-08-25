Son dakika... Kahramanmaraş'ta deprem!
Son dakika haberi... AFAD verilerine göre Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 07.22'de, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.
AFAD'dan yapılan paylaşım şu şekilde:
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 25, 2023
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Elbistan (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-08-25
Saat:07:22:36 TSİ
Enlem:38.372 N
Boylam:37.413 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/d8HAZWPUna@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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