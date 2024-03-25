Deprem mi oldu? 25 Mart 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Yayınlanma: 25.03.2024 - 09:28

Güncelleme: 25.03.2024 - 09:29

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 25 Mart 'ta meydana gelen depremler...

25 MART'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

2024.03.25 08:59:18 37.6607 35.4570 6.4 -.- 2.3 -.- KUP-ALADAG (ADANA)

2024.03.25 08:31:40 36.9817 29.0448 14.5 -.- 1.6 -.- NARLI-DALAMAN (MUGLA)

2024.03.25 07:26:18 38.1335 38.3878 5.0 -.- 2.1 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)

2024.03.25 07:01:33 37.0517 29.0278 3.2 -.- 2.0 -.- KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA)

2024.03.25 06:53:25 38.0648 37.6368 5.0 -.- 2.3 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)

2024.03.25 06:43:20 37.0367 29.0398 6.1 -.- 2.7 -.- KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA)

2024.03.25 06:19:31 38.0663 37.2653 16.6 -.- 2.0 -.- GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2024.03.25 06:18:02 37.0420 29.0138 3.1 -.- 2.2 -.- KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA)

2024.03.25 05:27:46 39.1548 28.9993 9.5 -.- 1.9 -.- HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA)

2024.03.25 05:23:33 39.1537 29.0055 6.3 -.- 2.0 -.- HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA)

2024.03.25 05:04:43 37.0577 29.0020 4.0 -.- 3.9 3.8 KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA)

2024.03.25 04:33:16 39.1512 29.0248 9.9 -.- 1.6 -.- AHLATLICESME-SIMAV (KUTAHYA)

2024.03.25 04:26:48 38.5613 37.3578 8.6 -.- 1.3 -.- KURUDERE-DARENDE (MALATYA)

2024.03.25 04:22:28 37.4943 38.5597 5.4 -.- 1.6 -.- DOYUMLU-(SANLIURFA)

2024.03.25 03:51:14 38.4842 39.2300 5.4 -.- 1.4 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG)

2024.03.25 03:31:20 38.2522 30.9248 3.8 -.- 2.1 -.- YUKARITIRTAR-YALVAC (ISPARTA)

2024.03.25 03:21:12 37.0420 28.2675 9.8 -.- 1.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

2024.03.25 02:56:27 38.7040 39.8948 5.0 -.- 2.7 -.- KAPIACMAZ-KOVANCILAR (ELAZIG)

2024.03.25 01:49:57 37.3187 37.0853 5.2 -.- 1.7 -.- OSMANDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

2024.03.25 01:19:04 36.1953 36.0507 21.8 -.- 1.1 -.- AVCILAR-SAMANDAG (HATAY)

2024.03.25 01:08:27 37.4363 36.9770 5.0 -.- 1.2 -.- KOCALAR-(KAHRAMANMARAS)

2024.03.25 00:47:41 38.1467 38.5050 5.0 -.- 1.9 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)

2024.03.25 00:39:39 36.5813 36.6943 10.6 -.- 1.5 -.- TURKIYE-SURIYE SINIR BOLGESI