Deprem mi oldu? 25 Mart 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 25 Mart Pazartesi 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 25 Mart Pazartesi 2024 Türkiye'deki depremler...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.03.2024 - 09:28
Deprem mi oldu? 25 Mart 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 25 Mart 'ta meydana gelen depremler...

25 MART'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

2024.03.25 08:59:18  37.6607   35.4570        6.4      -.-  2.3  -.-   KUP-ALADAG (ADANA)                               

2024.03.25 08:31:40  36.9817   29.0448       14.5      -.-  1.6  -.-   NARLI-DALAMAN (MUGLA)                            

2024.03.25 07:26:18  38.1335   38.3878        5.0      -.-  2.1  -.-   SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)                      

2024.03.25 07:01:33  37.0517   29.0278        3.2      -.-  2.0  -.-   KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA)                         

2024.03.25 06:53:25  38.0648   37.6368        5.0      -.-  2.3  -.-   BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)                       

2024.03.25 06:43:20  37.0367   29.0398        6.1      -.-  2.7  -.-   KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA)                         

2024.03.25 06:19:31  38.0663   37.2653       16.6      -.-  2.0  -.-   GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)              

2024.03.25 06:18:02  37.0420   29.0138        3.1      -.-  2.2  -.-   KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA)                         

2024.03.25 05:27:46  39.1548   28.9993        9.5      -.-  1.9  -.-   HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA)                    

2024.03.25 05:23:33  39.1537   29.0055        6.3      -.-  2.0  -.-   HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA)                   

2024.03.25 05:04:43  37.0577   29.0020        4.0      -.-  3.9  3.8   KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA)                        

2024.03.25 04:33:16  39.1512   29.0248        9.9      -.-  1.6  -.-   AHLATLICESME-SIMAV (KUTAHYA)                   

2024.03.25 04:26:48  38.5613   37.3578        8.6      -.-  1.3  -.-   KURUDERE-DARENDE (MALATYA)                   

2024.03.25 04:22:28  37.4943   38.5597        5.4      -.-  1.6  -.-   DOYUMLU-(SANLIURFA)                             

2024.03.25 03:51:14  38.4842   39.2300        5.4      -.-  1.4  -.-   ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG)                         

2024.03.25 03:31:20  38.2522   30.9248        3.8      -.-  2.1  -.-   YUKARITIRTAR-YALVAC (ISPARTA)                    

2024.03.25 03:21:12  37.0420   28.2675        9.8      -.-  1.0  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                        

2024.03.25 02:56:27  38.7040   39.8948        5.0      -.-  2.7  -.-   KAPIACMAZ-KOVANCILAR (ELAZIG)                    

2024.03.25 01:49:57  37.3187   37.0853        5.2      -.-  1.7  -.-   OSMANDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)             

2024.03.25 01:19:04  36.1953   36.0507       21.8      -.-  1.1  -.-   AVCILAR-SAMANDAG (HATAY)                         

2024.03.25 01:08:27  37.4363   36.9770        5.0      -.-  1.2  -.-   KOCALAR-(KAHRAMANMARAS)                          

2024.03.25 00:47:41  38.1467   38.5050        5.0      -.-  1.9  -.-   AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)                         

2024.03.25 00:39:39  36.5813   36.6943       10.6      -.-  1.5  -.-   TURKIYE-SURIYE SINIR BOLGESI                      


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