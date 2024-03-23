Son dakika... AFAD duyurdu: Muğla'da korkutan deprem!
Son dakika haberi... AFAD, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4.3 büyüklüğünde ve yerin 15.92 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında saat 07.56 sıralarında 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Akdeniz'de yaşanan depremin yerin 15.92 kilometre derinliğinde gerçekleştiği aktarıldı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 23, 2024
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Akdeniz - [166.00 km] Marmaris (Muğla)
Tarih:2024-03-23
Saat:07:56:51 TSİ
Enlem:35.19222 N
Boylam:27.60889 E
Derinlik:15.92 km
Detay:https://t.co/z7am2MPhCb@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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