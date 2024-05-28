Deprem mi oldu? 28 Mayıs 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 28 Mayıs Salı 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 28 Mayıs Salı 2024 Türkiye'deki depremler...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2024 - 09:22
Deprem mi oldu? 28 Mayıs 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 28 Mayıs'ta meydana gelen depremler...

28 MAYIS'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

07:27:23  -.-  1.4  -.-   CUKURHISAR-(KAHRAMANMARAS)                       

06:32:12  -.-  1.2  -.-   KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   

05:10:53    -.-  1.3  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                           

04:50:44   -.-  1.9  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                         

04:34:29   -.-  1.3  -.-   HANPASA-AKHISAR (MANISA)                         

03:33:38    -.-  2.3  -.-   SABIRTASI-KIGI (BINGOL)                          

03:27:40   -.-  2.7  -.-   GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)                     

03:18:37    -.-  1.8  -.-   POLATDERESI-DOGANSEHIR (MALATYA)                 

02:27:26  -.-  1.4  -.-   ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)                        

02:24:02   -.-  3.7  3.5   AKDENIZ                                          

01:41:54   -.-  1.5  -.-   PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                

01:31:41  -.-  1.4  -.-   KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 

01:21:57   -.-  2.3  -.-   HANCERLI-AKCADAG (MALATYA)                       

01:18:16     -.-  1.5  -.-   AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                 

01:11:00   -.-  1.3  -.-   MARMARA DENIZI                                   

01:06:04  -.-  1.4  -.-   KOZCAGIZ-(KAHRAMANMARAS)                         

00:28:55   -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                       


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