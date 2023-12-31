Deprem mi oldu? 31 Aralık 2023 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 31 Aralık Pazar Aralık 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 31 Aralık Pazar Aralık 2023 Türkiye'deki depremler…

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.12.2023 - 09:16
Deprem mi oldu? 31 Aralık 2023 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 31 Aralık'ta meydana gelen depremler...

31 ARALIK SON DEPREMLER

08:51:38  -.-  1.6  -.-   YUVA-GURUN (SIVAS)                           

08:50:43  -.-  1.7  -.-   CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)                

08:13:32  -.-  1.8  -.-   NAIMLER-NURDAGI (GAZIANTEP)                  

07:40:01  -.-  1.5  -.-   YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)             

07:39:01  -.-  1.8  -.-   KEMALPASA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)             

07:17:14  -.-  1.5  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                   

07:16:49  -.-  1.6  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                   

06:36:35  -.-  1.6  -.-   YAYGIN-(MALATYA)                             

06:29:02  -.-  2.1  -.-   KAYNAR-(KAHRAMANMARAS)                       

06:22:28  -.-  2.9  -.-   OLUCAK-(AFYONKARAHISAR)                      

06:19:39  -.-  2.5  -.-   AKDENIZ                                      

05:47:53  -.-  1.4  -.-   KARABURCLU-NURDAGI (GAZIANTEP)               

05:26:47  -.-  1.4  -.-   KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)               

05:21:58  -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                      

05:14:08  -.-  2.5  -.-   AKDENIZ                                      

05:08:44  -.-  1.6  -.-   BUYUKGUNEY-SOMA (MANISA)                     

04:58:43  -.-  1.8  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                     

04:41:29  -.-  2.2  -.-   CAYKENARI-KORKUTELI (ANTALYA)                

04:39:37  -.-  2.5  -.-   HARMANLI-ERDEK (BALIKESIR)                   

04:28:35  -.-  1.1  -.-   HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)             

04:11:45  -.-  1.4  -.-   SANCAK-(BINGOL)                              

04:03:41  -.-  1.2  -.-   KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)          

03:45:54  -.-  2.7  -.-   GUNLUCE ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)             

02:52:12  -.-  1.3  -.-   ISIKELI-BIGA (CANAKKALE)                     

02:51:27  -.-  1.6  -.-   CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)                 

02:30:19  -.-  1.7  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)              

01:59:34  -.-  2.3  -.-   KOZLUK-KALE (MALATYA)                        

01:53:17  -.-  1.7  -.-   YAYIKDAMLAR-YAYLADAGI (HATAY)                

01:28:14  -.-  1.6  -.-   KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)                      

01:00:09  -.-  1.5  -.-   CANKAYA (ANKARA)                             

00:44:04  -.-  1.3  -.-   HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)              

00:32:23  -.-  2.8  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                       

   


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