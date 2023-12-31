Deprem mi oldu? 31 Aralık 2023 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Yayınlanma: 31.12.2023 - 09:16

Güncelleme: 31.12.2023 - 09:16

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 31 Aralık'ta meydana gelen depremler...

31 ARALIK SON DEPREMLER

08:51:38 -.- 1.6 -.- YUVA-GURUN (SIVAS)

08:50:43 -.- 1.7 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)

08:13:32 -.- 1.8 -.- NAIMLER-NURDAGI (GAZIANTEP)

07:40:01 -.- 1.5 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)

07:39:01 -.- 1.8 -.- KEMALPASA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

07:17:14 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

07:16:49 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

06:36:35 -.- 1.6 -.- YAYGIN-(MALATYA)

06:29:02 -.- 2.1 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS)

06:22:28 -.- 2.9 -.- OLUCAK-(AFYONKARAHISAR)

06:19:39 -.- 2.5 -.- AKDENIZ

05:47:53 -.- 1.4 -.- KARABURCLU-NURDAGI (GAZIANTEP)

05:26:47 -.- 1.4 -.- KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)

05:21:58 -.- 2.0 -.- AKDENIZ

05:14:08 -.- 2.5 -.- AKDENIZ

05:08:44 -.- 1.6 -.- BUYUKGUNEY-SOMA (MANISA)

04:58:43 -.- 1.8 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)

04:41:29 -.- 2.2 -.- CAYKENARI-KORKUTELI (ANTALYA)

04:39:37 -.- 2.5 -.- HARMANLI-ERDEK (BALIKESIR)

04:28:35 -.- 1.1 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

04:11:45 -.- 1.4 -.- SANCAK-(BINGOL)

04:03:41 -.- 1.2 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

03:45:54 -.- 2.7 -.- GUNLUCE ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)

02:52:12 -.- 1.3 -.- ISIKELI-BIGA (CANAKKALE)

02:51:27 -.- 1.6 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)

02:30:19 -.- 1.7 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)

01:59:34 -.- 2.3 -.- KOZLUK-KALE (MALATYA)

01:53:17 -.- 1.7 -.- YAYIKDAMLAR-YAYLADAGI (HATAY)

01:28:14 -.- 1.6 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)

01:00:09 -.- 1.5 -.- CANKAYA (ANKARA)

00:44:04 -.- 1.3 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

00:32:23 -.- 2.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)