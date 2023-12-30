Elazığ’daki 4.2’lik deprem anının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Elazığ’da meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremde yerin hareket ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 30.12.2023 - 21:15
Elazığ’daki 4.2’lik deprem anının yeni görüntüleri ortaya çıktı
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 16.26’da merkez üssü Elazığ olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 9 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.

YERİN HAREKETİ KAMERAYA YANSIDI

Deprem anı ise Baskil ilçesine bağlı Demirlibahçe köyünde bir güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, deprem anında yerin hareket ettiği görülüyor.


Elazığ deprem

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