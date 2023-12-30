Elazığ’daki 4.2’lik deprem anının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Elazığ’da meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremde yerin hareket ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 16.26’da merkez üssü Elazığ olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 9 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.
Elazığ’daki 4.2’lik deprem anının yeni görüntüleri ortaya çıktı!— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) December 30, 2023
Yerin hareketi kameraya yansıdı...
YERİN HAREKETİ KAMERAYA YANSIDI
Deprem anı ise Baskil ilçesine bağlı Demirlibahçe köyünde bir güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, deprem anında yerin hareket ettiği görülüyor.
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