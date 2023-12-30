Yayınlanma: 30.12.2023 - 21:15

Güncelleme: 30.12.2023 - 21:57

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 16.26’da merkez üssü Elazığ olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 9 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.

Elazığ’daki 4.2’lik deprem anının yeni görüntüleri ortaya çıktı!



Yerin hareketi kameraya yansıdı... — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) December 30, 2023

YERİN HAREKETİ KAMERAYA YANSIDI

Deprem anı ise Baskil ilçesine bağlı Demirlibahçe köyünde bir güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, deprem anında yerin hareket ettiği görülüyor.