Son Dakika... Bursa'da 3.7 büyüklüğünde deprem! Son depremler

Son dakika gelişmesi... Bursa'nın Gürsu ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.12.2023 - 23:53
Son Dakika... Bursa'da 3.7 büyüklüğünde deprem! Son depremler
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Kandilli Rasathanesi, merkez üssü Bursa'nın Gürsu ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 23.43'te meydana gelen depremin 13.1 km derinlikte olduğu bildirildi.

 

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