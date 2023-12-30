Son Dakika... Bursa'da 3.7 büyüklüğünde deprem! Son depremler
Son dakika gelişmesi... Bursa'nın Gürsu ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi, merkez üssü Bursa'nın Gürsu ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 23.43'te meydana gelen depremin 13.1 km derinlikte olduğu bildirildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 30, 2023
GURSU (BURSA) https://t.co/ktPm2zBHBY
30.12.2023, 23:43:24 TSİ
Büyüklük: 3.7
Derinlik: 13.1 km#Kandilli
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