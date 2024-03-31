Deprem mi oldu? 31 Mart 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Yayınlanma: 31.03.2024 - 09:12

Güncelleme: 31.03.2024 - 09:12

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 31 Mart'ta meydana gelen depremler...

31 MART'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:56:26 -.- 1.6 -.- BALIKCIL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

08:33:20 -.- 2.1 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA)

08:06:30 -.- 1.4 -.- HUSAMLAR-MILAS (MUGLA)

07:59:49 -.- 1.3 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA)

07:42:32 -.- 1.2 -.- SULUKOY-REYHANLI (HATAY)

07:31:47 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI

07:26:19 -.- 1.5 -.- KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA)

07:07:44 -.- 1.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

07:03:56 -.- 2.0 -.- KAMISLAR-KIRIKHAN (HATAY)

06:42:05 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

06:37:35 -.- 1.1 -.- SUCATI-(KAHRAMANMARAS)

06:21:15 -.- 1.4 -.- AKKUYU-SARICAM (ADANA)

06:13:22 -.- 1.4 -.- CUKURKAYA-DARENDE (MALATYA)

05:57:57 -.- 1.6 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)

05:42:57 -.- 1.7 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)

05:40:31 -.- 1.3 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS)

05:38:27 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

05:33:05 -.- 2.9 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS)

05:17:57 -.- 1.4 -.- TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

05:14:14 -.- 2.1 -.- ZIYARET-OVACIK (TUNCELI)

05:11:45 -.- 1.7 -.- OZBEK-SAMANDAG (HATAY)

05:09:51 -.- 1.7 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS)

04:50:52 -.- 2.6 -.- ZIYARET-OVACIK (TUNCELI)

04:44:33 -.- 1.8 -.- SARIBUDAK-GENC (BINGOL)

04:35:24 -.- 1.9 -.- CIGLI-(KAHRAMANMARAS)

04:28:15 -.- 2.2 -.- AKDENIZ

04:23:49 -.- 1.2 -.- SELIMIYE-(BALIKESIR)

04:20:32 -.- 1.8 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS)

04:20:18 -.- 1.4 -.- YESILYAZI-SAMANDAG (HATAY)

04:14:07 -.- 1.6 -.- GOLARDI-(ELAZIG)

03:58:07 -.- 1.8 -.- GUZELYURT-(KAHRAMANMARAS)

03:30:29 -.- 1.8 -.- GUVEMALANI-BIGA (CANAKKALE)

03:29:53 -.- 1.0 -.- KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA)

03:05:36 -.- 1.2 -.- AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

02:59:55 -.- 2.4 -.- CEYLAN-CERMIK (DIYARBAKIR)

02:54:03 -.- 1.5 -.- DEDEKASI-KEPSUT (BALIKESIR)

02:43:52 -.- 1.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

02:34:13 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

02:33:12 -.- 1.2 -.- KOZCAGIZ-(KAHRAMANMARAS)

02:29:09 -.- 1.5 -.- AKDENIZ

02:25:40 -.- 2.1 -.- ZEYNELLI-YAYLADERE (BINGOL)

02:22:15 -.- 2.2 -.- AKDENIZ

02:17:39 -.- 1.4 -.- KARABIYIKLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

02:09:24 -.- 2.3 -.- EGLEN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

01:55:02 -.- 1.2 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

01:52:30 -.- 1.7 -.- KARAKOY-(BOLU)

01:38:55 -.- 1.2 -.- KUZUKUYU-EREGLI (KONYA)

01:32:22 -.- 1.3 -.- KABAKTEPE-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)

01:06:56 -.- 2.6 -.- ALATEPE-(BINGOL)

00:32:16 -.- 2.2 -.- AKDENIZ

00:15:05 -.- 1.2 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)