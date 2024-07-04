Deprem mi oldu? 4 Temmuz 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 4 Temmuz Perşembe 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 4 Temmuz Perşembe 2024 Türkiye'deki depremler...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.07.2024 - 09:39
Deprem mi oldu? 4 Temmuz 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 4 Temmuz'da meydana gelen depremler...

4 TEMMUZ'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

 09:00:39   -.-  2.5  -.-   BAYIR-MARMARIS (MUGLA)                         

 08:56:10   -.-  1.5  -.-   AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)     

 08:50:11   -.-  1.2  -.-   YENIISKENDER-(BALIKESIR)                       

 08:25:28   -.-  2.3  -.-   GOLLUCE-DARENDE (MALATYA)                      

 08:07:36  -.-  2.3  -.-   GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)                      

 06:58:06   -.-  2.0  -.-   ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 

 06:49:46    -.-  1.4  -.-   KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI)                    

 05:41:27   -.-  1.9  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                       

 05:15:04   -.-  2.1  -.-   SINAP-ERDEMLI (MERSIN)                         

 02:56:01   -.-  1.8  -.-   KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)                        

 02:42:02   -.-  1.0  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                

 02:40:10    -.-  1.7  -.-   KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)                        

 02:33:51   -.-  2.5  -.-   CAYIRHISAR-(BALIKESIR)                         

 02:29:52  -.-  1.3  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                

 02:29:28  -.-  1.2  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                

 02:14:23   -.-  1.8  -.-   YENIKOY-(BOLU)                                 

 02:11:02   -.-  1.6  -.-   KAVAKKOY-KECIBORLU (ISPARTA)                   

 01:34:41   -.-  1.6  -.-   TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA)                

 01:03:26   -.-  1.0  -.-   SIVRICE (ELAZIG)                               

 00:56:26   -.-  1.7  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                       

 00:26:12    -.-  1.9  -.-   SAZOBA-AKHISAR (MANISA)                        

 00:23:18   -.-  1.8  -.-   KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                


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