Deprem mi oldu? 4 Temmuz 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Yayınlanma: 04.07.2024 - 09:39

Güncelleme: 04.07.2024 - 09:39

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 4 Temmuz'da meydana gelen depremler...

4 TEMMUZ'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

09:00:39 -.- 2.5 -.- BAYIR-MARMARIS (MUGLA)

08:56:10 -.- 1.5 -.- AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)

08:50:11 -.- 1.2 -.- YENIISKENDER-(BALIKESIR)

08:25:28 -.- 2.3 -.- GOLLUCE-DARENDE (MALATYA)

08:07:36 -.- 2.3 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)

06:58:06 -.- 2.0 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

06:49:46 -.- 1.4 -.- KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI)

05:41:27 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

05:15:04 -.- 2.1 -.- SINAP-ERDEMLI (MERSIN)

02:56:01 -.- 1.8 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)

02:42:02 -.- 1.0 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)

02:40:10 -.- 1.7 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)

02:33:51 -.- 2.5 -.- CAYIRHISAR-(BALIKESIR)

02:29:52 -.- 1.3 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)

02:29:28 -.- 1.2 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)

02:14:23 -.- 1.8 -.- YENIKOY-(BOLU)

02:11:02 -.- 1.6 -.- KAVAKKOY-KECIBORLU (ISPARTA)

01:34:41 -.- 1.6 -.- TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA)

01:03:26 -.- 1.0 -.- SIVRICE (ELAZIG)

00:56:26 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

00:26:12 -.- 1.9 -.- SAZOBA-AKHISAR (MANISA)

00:23:18 -.- 1.8 -.- KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)