Deprem mi oldu? 4 Temmuz 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 4 Temmuz Perşembe 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 4 Temmuz Perşembe 2024 Türkiye'deki depremler...
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 4 Temmuz'da meydana gelen depremler...
4 TEMMUZ'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER
09:00:39 -.- 2.5 -.- BAYIR-MARMARIS (MUGLA)
08:56:10 -.- 1.5 -.- AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
08:50:11 -.- 1.2 -.- YENIISKENDER-(BALIKESIR)
08:25:28 -.- 2.3 -.- GOLLUCE-DARENDE (MALATYA)
08:07:36 -.- 2.3 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)
06:58:06 -.- 2.0 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
06:49:46 -.- 1.4 -.- KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI)
05:41:27 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
05:15:04 -.- 2.1 -.- SINAP-ERDEMLI (MERSIN)
02:56:01 -.- 1.8 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)
02:42:02 -.- 1.0 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
02:40:10 -.- 1.7 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)
02:33:51 -.- 2.5 -.- CAYIRHISAR-(BALIKESIR)
02:29:52 -.- 1.3 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
02:29:28 -.- 1.2 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
02:14:23 -.- 1.8 -.- YENIKOY-(BOLU)
02:11:02 -.- 1.6 -.- KAVAKKOY-KECIBORLU (ISPARTA)
01:34:41 -.- 1.6 -.- TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA)
01:03:26 -.- 1.0 -.- SIVRICE (ELAZIG)
00:56:26 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
00:26:12 -.- 1.9 -.- SAZOBA-AKHISAR (MANISA)
00:23:18 -.- 1.8 -.- KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
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