İstanbul ve çevre illerde hissedilmişti: Çanakkale Yenice'deki 4.9'luk depremin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı!
Çanakkale’nin Yenice ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremin şiddeti güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 4 Mart'ta saat 21.38'de 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Deprem anına ait olan yeni bir güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.
Depremin merkez üssüne yaklaşık 6 kilometre mesafede bulunan Gönen Karasukabaklar köyündeki bir evin güvenlik kamerası görüntüsünde, hane halkının ve bir kedinin deprem anında panikle kaçtığı görülüyor.
NE OLMUŞTU?
Depremin meydana geldiği fay 1953 yılında 7.2 büyüklüğünde deprem üretmişti.
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