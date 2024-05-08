Deprem mi oldu? 8 Mayıs 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Yayınlanma: 08.05.2024 - 11:04

Güncelleme: 08.05.2024 - 11:04

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 8 Mayıs'ta meydana gelen depremler...

8 MAYIS'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

2024.05.08 10:47:42 37.4908 37.2283 5.5 -.- 2.2 -.- YARBASI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

2024.05.08 10:19:03 39.4877 25.7663 6.6 -.- 3.5 -.- EGE DENIZI

2024.05.08 10:16:24 38.3467 37.7818 7.8 -.- 1.6 -.- GURKAYNAK-AKCADAG (MALATYA)

2024.05.08 10:09:34 37.0748 28.9382 5.5 -.- 1.9 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)

2024.05.08 09:56:52 35.9515 35.7410 1.5 -.- 1.5 -.- AKDENIZ

2024.05.08 08:58:39 38.1198 38.3750 4.1 -.- 2.2 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)

2024.05.08 08:35:20 38.1952 38.0833 7.2 -.- 1.3 -.- OLUKLU-YESILYURT (MALATYA)

2024.05.08 07:38:52 39.1463 41.6802 7.3 -.- 2.2 -.- UNALDI-VARTO (MUS)

2024.05.08 05:53:52 38.5222 39.3242 5.4 -.- 2.3 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG)

2024.05.08 05:19:29 38.4955 39.3518 6.5 -.- 2.1 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG)

2024.05.08 05:15:03 38.5092 39.3040 10.9 -.- 2.1 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG)

2024.05.08 05:04:12 37.4028 36.4807 5.9 -.- 1.8 -.- SUMAKLI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

2024.05.08 04:34:19 38.3328 37.2135 6.4 -.- 1.5 -.- EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2024.05.08 04:18:13 38.5087 39.3245 4.1 -.- 3.8 3.8 GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG)

2024.05.08 04:02:08 38.0840 36.6528 5.1 -.- 1.3 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2024.05.08 04:01:04 39.4830 25.7740 5.3 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI

2024.05.08 03:41:14 39.4875 25.7623 4.9 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI

2024.05.08 03:20:12 37.5987 29.6568 7.2 -.- 1.3 -.- DOGANBABA-YESILOVA (BURDUR)

2024.05.08 03:13:58 39.5327 39.9427 1.9 -.- 1.9 -.- DAGYOLU-PULUMUR (TUNCELI)

2024.05.08 03:04:12 37.4148 37.1438 4.7 -.- 1.9 -.- DOGANLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

2024.05.08 02:53:39 39.4932 25.7720 6.5 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI

2024.05.08 02:51:44 38.8230 37.4848 5.0 -.- 1.2 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS)

2024.05.08 02:30:10 38.2270 38.7717 15.6 -.- 1.0 -.- ORMANICI-PUTURGE (MALATYA)

2024.05.08 02:08:44 40.0157 38.9507 7.2 -.- 2.1 -.- KAZOREN-REFAHIYE (ERZINCAN)

2024.05.08 02:06:43 36.8220 28.0290 64.3 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

2024.05.08 02:05:00 40.0343 38.9352 3.7 -.- 2.2 -.- KAZOREN-REFAHIYE (ERZINCAN)

2024.05.08 01:53:08 38.4887 39.6342 7.4 -.- 1.8 -.- TEKEVLER-MADEN (ELAZIG)

2024.05.08 01:50:24 39.9287 39.0278 10.2 -.- 1.7 -.- KIZILENIS-REFAHIYE (ERZINCAN)

2024.05.08 01:42:03 40.1068 38.6763 3.8 -.- 1.7 -.- YUSUFELI-CAMOLUK (GIRESUN)

2024.05.08 01:39:03 39.9143 23.6188 15.0 -.- 2.0 -.- YUNANISTAN

2024.05.08 01:32:02 40.1113 24.1790 18.9 -.- 2.3 -.- YUNANISTAN

2024.05.08 01:18:17 38.1480 36.8573 1.8 -.- 2.7 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

2024.05.08 01:00:58 40.2972 26.9983 5.3 -.- 2.1 -.- BEYPINAR-LAPSEKI (CANAKKALE)

2024.05.08 00:05:41 40.0140 36.0678 13.3 -.- 1.1 -.- SULUSARAY (TOKAT)