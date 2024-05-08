Deprem mi oldu? 8 Mayıs 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 8 Mayıs Çarşamba 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 8 Mayıs Çarşamba 2024 Türkiye'deki depremler...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.05.2024 - 11:04
Deprem mi oldu? 8 Mayıs 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 8 Mayıs'ta meydana gelen depremler...

8 MAYIS'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

2024.05.08 10:47:42  37.4908   37.2283        5.5      -.-  2.2  -.-   YARBASI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                 

2024.05.08 10:19:03  39.4877   25.7663        6.6      -.-  3.5  -.-   EGE DENIZI                                        

2024.05.08 10:16:24  38.3467   37.7818        7.8      -.-  1.6  -.-   GURKAYNAK-AKCADAG (MALATYA)                       

2024.05.08 10:09:34  37.0748   28.9382        5.5      -.-  1.9  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                        

2024.05.08 09:56:52  35.9515   35.7410        1.5      -.-  1.5  -.-   AKDENIZ                                          

2024.05.08 08:58:39  38.1198   38.3750        4.1      -.-  2.2  -.-   SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)                     

2024.05.08 08:35:20  38.1952   38.0833        7.2      -.-  1.3  -.-   OLUKLU-YESILYURT (MALATYA)                       

2024.05.08 07:38:52  39.1463   41.6802        7.3      -.-  2.2  -.-   UNALDI-VARTO (MUS)                                

2024.05.08 05:53:52  38.5222   39.3242        5.4      -.-  2.3  -.-   GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG)                         

2024.05.08 05:19:29  38.4955   39.3518        6.5      -.-  2.1  -.-   GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG)                        

2024.05.08 05:15:03  38.5092   39.3040       10.9      -.-  2.1  -.-   GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG)                        

2024.05.08 05:04:12  37.4028   36.4807        5.9      -.-  1.8  -.-   SUMAKLI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                   

2024.05.08 04:34:19  38.3328   37.2135        6.4      -.-  1.5  -.-   EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                

2024.05.08 04:18:13  38.5087   39.3245        4.1      -.-  3.8  3.8   GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG)                        

2024.05.08 04:02:08  38.0840   36.6528        5.1      -.-  1.3  -.-   GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

2024.05.08 04:01:04  39.4830   25.7740        5.3      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                        

2024.05.08 03:41:14  39.4875   25.7623        4.9      -.-  1.8  -.-   EGE DENIZI                                        

2024.05.08 03:20:12  37.5987   29.6568        7.2      -.-  1.3  -.-   DOGANBABA-YESILOVA (BURDUR)                      

2024.05.08 03:13:58  39.5327   39.9427        1.9      -.-  1.9  -.-   DAGYOLU-PULUMUR (TUNCELI)                         

2024.05.08 03:04:12  37.4148   37.1438        4.7      -.-  1.9  -.-   DOGANLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                  

2024.05.08 02:53:39  39.4932   25.7720        6.5      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        

2024.05.08 02:51:44  38.8230   37.4848        5.0      -.-  1.2  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                           

2024.05.08 02:30:10  38.2270   38.7717       15.6      -.-  1.0  -.-   ORMANICI-PUTURGE (MALATYA)                      

2024.05.08 02:08:44  40.0157   38.9507        7.2      -.-  2.1  -.-   KAZOREN-REFAHIYE (ERZINCAN)                       

2024.05.08 02:06:43  36.8220   28.0290       64.3      -.-  1.7  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                         

2024.05.08 02:05:00  40.0343   38.9352        3.7      -.-  2.2  -.-   KAZOREN-REFAHIYE (ERZINCAN)                      

2024.05.08 01:53:08  38.4887   39.6342        7.4      -.-  1.8  -.-   TEKEVLER-MADEN (ELAZIG)                           

2024.05.08 01:50:24  39.9287   39.0278       10.2      -.-  1.7  -.-   KIZILENIS-REFAHIYE (ERZINCAN)                  

2024.05.08 01:42:03  40.1068   38.6763        3.8      -.-  1.7  -.-   YUSUFELI-CAMOLUK (GIRESUN)                       

2024.05.08 01:39:03  39.9143   23.6188       15.0      -.-  2.0  -.-   YUNANISTAN                                       

2024.05.08 01:32:02  40.1113   24.1790       18.9      -.-  2.3  -.-   YUNANISTAN                                        

2024.05.08 01:18:17  38.1480   36.8573        1.8      -.-  2.7  -.-   ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                      

2024.05.08 01:00:58  40.2972   26.9983        5.3      -.-  2.1  -.-   BEYPINAR-LAPSEKI (CANAKKALE)                     

2024.05.08 00:05:41  40.0140   36.0678       13.3      -.-  1.1  -.-   SULUSARAY (TOKAT)                                 


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