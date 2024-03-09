Deprem mi oldu? 9 Mart 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Yayınlanma: 09.03.2024 - 09:13

Güncelleme: 09.03.2024 - 09:13

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 9 Mart'ta meydana gelen depremler...



2024.03.09 08:30:50 35.6857 29.2113 2.3 -.- 2.8 -.- AKDENIZ

2024.03.09 07:18:55 36.4053 36.3240 16.0 -.- 1.5 -.- GULOVA-KUMLU (HATAY)

2024.03.09 07:15:59 38.6607 26.7417 16.3 -.- 2.1 -.- FOCA (IZMIR)

2024.03.09 06:39:09 37.0377 36.0852 9.4 -.- 1.5 -.- BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE)

2024.03.09 06:12:25 39.2072 40.3600 5.0 -.- 2.3 -.- KUSCIMENI-ADAKLI (BINGOL)

2024.03.09 05:55:13 38.8043 37.5047 5.7 -.- 1.6 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS)

2024.03.09 05:43:17 38.9525 28.2093 4.5 -.- 1.6 -.- KARAYAGCI-GORDES (MANISA)

2024.03.09 05:40:10 38.9718 28.2253 5.0 -.- 1.4 -.- KARAYAGCI-GORDES (MANISA)

2024.03.09 05:17:26 38.9360 28.2372 4.2 -.- 1.6 -.- KARAYAGCI-GORDES (MANISA)

2024.03.09 05:12:41 38.8142 37.5017 5.0 -.- 2.4 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS)

2024.03.09 05:11:27 38.9643 28.1800 5.5 -.- 2.7 -.- YEGENOBA-AKHISAR (MANISA)

2024.03.09 04:59:30 37.0857 28.9305 5.1 -.- 2.2 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)

2024.03.09 04:40:47 35.1857 34.4368 31.1 -.- 3.5 3.5 AKDENIZ

2024.03.09 04:38:34 38.1473 36.6383 4.8 -.- 1.4 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2024.03.09 04:07:30 40.7962 31.0412 13.2 -.- 2.1 -.- ICMELER-GOLYAKA (DUZCE)

2024.03.09 03:23:36 38.3182 38.1653 7.6 -.- 1.7 -.- DURULDU-(MALATYA)

2024.03.09 03:13:50 40.4143 28.8750 10.4 -.- 1.3 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)

2024.03.09 02:11:17 39.3775 26.2660 11.9 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

2024.03.09 02:08:15 35.8952 29.2513 5.0 -.- 2.4 -.- AKDENIZ

2024.03.09 01:38:13 38.4313 37.5332 5.0 -.- 1.3 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)

2024.03.09 01:03:00 40.3947 28.8522 12.7 -.- 1.5 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)

2024.03.09 00:37:29 40.4168 28.8417 11.4 -.- 1.2 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)

2024.03.09 00:25:37 38.4180 37.5168 7.7 -.- 1.7 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)

2024.03.09 00:24:58 38.4812 37.2628 5.3 -.- 1.7 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2024.03.09 00:09:01 36.9902 28.5308 13.8 -.- 1.9 -.- CORUS-ULA (MUGLA)