Deprem mi oldu? 9 Ocak 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Yayınlanma: 09.01.2024 - 09:34

Güncelleme: 09.01.2024 - 09:34

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 9 Ocak'ta meydana gelen depremler...

9 OCAK SON DEPREMLER

08:23:14 -.- 1.2 -.- NALTAS-SAIMBEYLI (ADANA)

07:59:20 -.- 1.9 -.- CERIT-(CORUM)

07:51:13 -.- 1.9 -.- CAMLIK-SELCUK (IZMIR)

06:42:42 -.- 1.7 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)

06:42:20 -.- 1.8 -.- MALATYA

06:11:17 -.- 1.8 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)

05:31:23 -.- 1.8 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA)

05:24:29 -.- 1.3 -.- ACIPAYAM-(ELAZIG)

04:56:28 -.- 3.1 3.2 GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)

04:39:57 -.- 1.6 -.- KUSKAYASI-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

04:31:38 -.- 2.3 -.- MARMARA EREGLISI

04:09:21 -.- 2.6 -.- DENIZLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

04:05:16 -.- 2.0 -.- KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)

03:32:51 -.- 1.4 -.- SARIYATAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

03:32:02 -.- 1.9 -.- CEVIRME-ULAS (SIVAS)

03:25:45 -.- 1.5 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)

02:40:50 -.- 2.0 -.- DOGANALAN-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA)

02:21:51 -.- 1.5 -.- MINEHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)

02:13:47 -.- 1.6 -.- KALEKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

00:11:41 -.- 1.5 -.- YAVUZLAR-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)