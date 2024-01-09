Deprem mi oldu? 9 Ocak 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 9 Ocak Salı 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 9 Ocak Salı 2024 Türkiye'deki depremler…
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 9 Ocak'ta meydana gelen depremler...
9 OCAK SON DEPREMLER
08:23:14 -.- 1.2 -.- NALTAS-SAIMBEYLI (ADANA)
07:59:20 -.- 1.9 -.- CERIT-(CORUM)
07:51:13 -.- 1.9 -.- CAMLIK-SELCUK (IZMIR)
06:42:42 -.- 1.7 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
06:42:20 -.- 1.8 -.- MALATYA
06:11:17 -.- 1.8 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
05:31:23 -.- 1.8 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA)
05:24:29 -.- 1.3 -.- ACIPAYAM-(ELAZIG)
04:56:28 -.- 3.1 3.2 GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
04:39:57 -.- 1.6 -.- KUSKAYASI-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
04:31:38 -.- 2.3 -.- MARMARA EREGLISI
04:09:21 -.- 2.6 -.- DENIZLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
04:05:16 -.- 2.0 -.- KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
03:32:51 -.- 1.4 -.- SARIYATAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
03:32:02 -.- 1.9 -.- CEVIRME-ULAS (SIVAS)
03:25:45 -.- 1.5 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)
02:40:50 -.- 2.0 -.- DOGANALAN-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA)
02:21:51 -.- 1.5 -.- MINEHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
02:13:47 -.- 1.6 -.- KALEKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
00:11:41 -.- 1.5 -.- YAVUZLAR-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
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