Deprem mi oldu? 9 Ocak 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 9 Ocak Salı 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 9 Ocak Salı 2024 Türkiye'deki depremler…

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.01.2024 - 09:34
Deprem mi oldu? 9 Ocak 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 9 Ocak'ta meydana gelen depremler...

9 OCAK SON DEPREMLER

08:23:14  -.-  1.2  -.-   NALTAS-SAIMBEYLI (ADANA)                         

07:59:20 -.-  1.9  -.-   CERIT-(CORUM)                                    

07:51:13  -.-  1.9  -.-   CAMLIK-SELCUK (IZMIR)                            

06:42:42 -.-  1.7  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                  

06:42:20  -.-  1.8  -.-   MALATYA                                          

06:11:17  -.-  1.8  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                  

05:31:23  -.-  1.8  -.-   GULUMUSAGI-(MALATYA)                             

05:24:29  -.-  1.3  -.-   ACIPAYAM-(ELAZIG)                                

04:56:28  -.-  3.1  3.2   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                  

04:39:57  -.-  1.6  -.-   KUSKAYASI-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                  

04:31:38  -.-  2.3  -.-   MARMARA EREGLISI 

04:09:21  -.-  2.6  -.-   DENIZLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                 

04:05:16   -.-  2.0  -.-   KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                    

03:32:51   -.-  1.4  -.-   SARIYATAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)               

03:32:02  -.-  1.9  -.-   CEVIRME-ULAS (SIVAS)             

03:25:45   -.-  1.5  -.-   YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)                       

02:40:50   -.-  2.0  -.-   DOGANALAN-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA)               

02:21:51  -.-  1.5  -.-   MINEHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)               

02:13:47   -.-  1.6  -.-   KALEKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   

00:11:41   -.-  1.5  -.-   YAVUZLAR-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)                


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