Son dakika... Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberi... AFAD'ın aktardığına göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.01.2024 - 16:28
Son dakika... Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği ise 9.6 km olarak ölçüldü.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Depremin ardından X hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Malatya Pütürge’de 4,4 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur." ifadelerini kullandı.


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