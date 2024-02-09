Deprem mi oldu? 9 Şubat 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 9 Şubat Perşembe 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 9 Şubat Perşembe 2024 Türkiye'deki depremler...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.02.2024 - 09:28
Deprem mi oldu? 9 Şubat 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
Abone Ol google-news

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 9 Şubat'ta meydana gelen depremler...

9 ŞUBAT'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

2024.02.09 08:57:12  -.-  1.5  -.-   GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)            

2024.02.09 08:56:27   -.-  1.5  -.-   KAHYALI-AKCADAG (MALATYA)               

2024.02.09 07:44:57  -.-  2.4  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)          

2024.02.09 07:13:40  -.-  1.6  -.-   TAHTALI-YAZIHAN (MALATYA)               

2024.02.09 06:58:04    -.-  2.0  -.-   ULUKOY-(MALATYA)                        

2024.02.09 06:55:27   -.-  1.3  -.-   KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)       

2024.02.09 06:51:33  -.-  0.6  -.-   CETIBELI-MARMARIS (MUGLA)               

2024.02.09 06:45:48    -.-  1.9  -.-   ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)               

2024.02.09 06:39:30     -.-  1.7  -.-   AKDENIZ                                 

2024.02.09 06:27:02    -.-  1.5  -.-   KURTULUS-REYHANLI (HATAY)               

2024.02.09 06:04:58 -.-  2.1  -.-   ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)               

2024.02.09 05:55:43    -.-  1.7  -.-   KUMARLI-(KAHRAMANMARAS)                 

2024.02.09 05:49:31  -.-  1.5  -.-   YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)        

2024.02.09 05:39:07    -.-  1.3  -.-   MADENBOYU-(HATAY)                       

2024.02.09 05:38:43    -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                              

2024.02.09 05:32:26      -.-  2.0  -.-   YETIMLI-ALADAG (ADANA)                  

2024.02.09 05:18:41   -.-  1.6  -.-   YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)              

2024.02.09 05:14:10     -.-  1.9  -.-   KARABUCAK-KOZAN (ADANA)                 

2024.02.09 05:13:56     -.-  1.7  -.-   YIPRAK-DINAR (AFYONKARAHISAR)           

2024.02.09 05:10:19     -.-  1.8  -.-   YIPRAK-DINAR (AFYONKARAHISAR)           

2024.02.09 04:57:14       -.-  1.4  -.-   YESILYAYLA-CELIKHAN (ADIYAMAN)          

2024.02.09 04:53:33      -.-  1.3  -.-   TURFANDA-(HATAY)                        

2024.02.09 04:28:49      -.-  2.3  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)          

2024.02.09 04:26:48       -.-  1.4  -.-   IGDEMLIK-AFSIN (KAHRAMANMARAS)          

2024.02.09 04:16:18    -.-  2.9  -.-   YAZIDERE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)          

2024.02.09 04:10:55    -.-  0.9  -.-   USTAHASAN-HILVAN (SANLIURFA)            

2024.02.09 04:03:50     -.-  1.6  -.-   YESILUZUMLU-FETHIYE (MUGLA)             

2024.02.09 03:43:37    -.-  1.1  -.-   ALTINTOP-DOGANSEHIR (MALATYA)           

2024.02.09 03:41:29     -.-  1.3  -.-   KARADURMUSLU-KIRIKHAN (HATAY)           

2024.02.09 03:33:12    -.-  1.8  -.-   BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)             

2024.02.09 03:29:47    -.-  1.4  -.-   KAVAKCALI-ULA (MUGLA)                   

2024.02.09 03:21:33     -.-  1.0  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                

2024.02.09 03:13:25      -.-  1.6  -.-   AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)                  

2024.02.09 03:07:58      -.-  1.9  -.-   DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)        

2024.02.09 02:56:55     -.-  3.9  3.8   AKDENIZ                                 

2024.02.09 02:55:53      -.-  3.2  3.1   SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)        

2024.02.09 02:35:43      -.-  2.0  -.-   KARAHALILLI-BAYINDIR (IZMIR)            

2024.02.09 02:15:47  -.-  1.8  -.-   EGE DENIZI                              

2024.02.09 02:09:58    -.-  1.4  -.-   SUMBAS (OSMANIYE)                       

2024.02.09 01:41:18     -.-  2.1  -.-   YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)        

2024.02.09 01:39:08     -.-  2.9  -.-   YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)        

2024.02.09 01:10:24      -.-  2.2  -.-   GERMENCIK (AYDIN)                       

2024.02.09 00:37:25     -.-  2.1  -.-   YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA)            

2024.02.09 00:19:58      -.-  1.3  -.-   KIRKISRAK-SARIZ (KAYSERI)               

2024.02.09 00:06:32     -.-  1.4  -.-   EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA)                


deprem haberleri deprem mi oldu haberleri Son dakika haberleri Son depremler haberleri

İlgili Haberler

Son Dakika... AFAD duyurdu: Muğla'da 3.7 büyüklüğünde deprem

Son Dakika... AFAD duyurdu: Muğla'da 3.7 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da sağlık sistemi depreme hazır değil, yoğun bakım üniteleri yetersiz: Alternatif yok

İstanbul'da sağlık sistemi depreme hazır değil, yoğun bakım üniteleri yetersiz: Alternatif yok
Birinci yılın sonunda depremin anlattıkları...

Birinci yılın sonunda depremin anlattıkları...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son Dakika... Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan istifa etti

Son Dakika... Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan istifa etti
Beyaz Show yeniden başlayacak mı? Acun Ilıcalı duyurmuştu, bir diğer müjde Beyazıt Öztürk’ten geldi!

Beyaz Show yeniden başlayacak mı? Acun Ilıcalı duyurmuştu, bir diğer müjde Beyazıt Öztürk’ten geldi!
Bilgisayar korsanları sizi gözetlemek için telefonunuzdaki ışık sensörünü kullanıyor olabilir

Bilgisayar korsanları sizi gözetlemek için telefonunuzdaki ışık sensörünü kullanıyor olabilir
Galatasaray’da sakatlık krizi: Oyuna devam edemediler!

Galatasaray’da sakatlık krizi: Oyuna devam edemediler!
Merkez Bankası'ndaki 'Hafize Gaye Erkan' krizinin perde arkası: Bilal Erdoğan faktörü!

Merkez Bankası'ndaki 'Hafize Gaye Erkan' krizinin perde arkası: Bilal Erdoğan faktörü!
Sarhoş kadın tavanda ters durarak twerk yaptı! Başına gelmeyen kalmadı

Sarhoş kadın tavanda ters durarak twerk yaptı! Başına gelmeyen kalmadı
Ünlü futbolcudan tekme yiyen çocuk 2,1 milyar TL'lik servetin sahibi oldu

Ünlü futbolcudan tekme yiyen çocuk 2,1 milyar TL'lik servetin sahibi oldu
Manchester City, Erling Haaland ile kazandı!

Manchester City, Erling Haaland ile kazandı!
'Çadırda yaşamıyorlar' açıklaması gelmişti... Bakan Özhaseki, Kahramanmaraş Valiliği'ni yalanladı

'Çadırda yaşamıyorlar' açıklaması gelmişti... Bakan Özhaseki, Kahramanmaraş Valiliği'ni yalanladı
‘Sihirli Annem’in Toprak ve Yavuz’u yeniden bir arada

‘Sihirli Annem’in Toprak ve Yavuz’u yeniden bir arada
Son dakika... Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'ne silahlı saldırı!

Son dakika... Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'ne silahlı saldırı!
TFF 3. Lig’de skandal karşılaşma: 4 gözaltı kararı!

TFF 3. Lig’de skandal karşılaşma: 4 gözaltı kararı!