Son Dakika... AFAD duyurdu: Muğla'da 3.7 büyüklüğünde deprem
Son dakika gelişmesi... Muğla'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre Muğla'nın Ortaca ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 6.9 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 9, 2024
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Akdeniz - [21.63 km] Ortaca (Muğla)
Tarih:2024-02-09
Saat:02:56:55 TSİ
Enlem:36.52333 N
Boylam:28.6575 E
Derinlik:6.9 km
Detay:https://t.co/dPuzK9K2yT@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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