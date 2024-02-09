Son Dakika... AFAD duyurdu: Muğla'da 3.7 büyüklüğünde deprem

Son dakika gelişmesi... Muğla'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.02.2024 - 03:11
Son Dakika... AFAD duyurdu: Muğla'da 3.7 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre Muğla'nın Ortaca ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 6.9 kilometre olarak ölçüldü. 


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