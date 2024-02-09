Son Dakika... AFAD duyurdu: Muğla'da 3.7 büyüklüğünde deprem

Yayınlanma: 09.02.2024 - 03:11

Güncelleme: 09.02.2024 - 05:00

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre Muğla'nın Ortaca ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 6.9 kilometre olarak ölçüldü.