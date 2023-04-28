Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 28 Nisan 2023 Türkiye'deki son depremler

Yayınlanma: 28.04.2023 - 14:00

Güncelleme: 28.04.2023 - 14:00

Yurttaşlar, son depremleri araştırıyor. AFAD, Türkiye'de gerçekleşen son 100 depremin listesini yayımladı. İşte 28 Nisan'da meydana gelen depremler...

28 NİSAN 2023 NEREDE DEPREM OLDU?

Kandilli ve AFAD’ın aktardığı bilgilere göre bugün Samsun, Karadeniz, Marmara, Bingöl, Osmaniye, Kayseri, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Elazığ ve Adana'da hafif çaplı depremler oluştu.

28 NİSAN 2023 TÜRKİYE'DE OLAN DEPREMLER LİSTESİ

13:11:03 3.0 Merkez (Siirt)

13:04:09 1.1 Saimbeyli (Adana)

12:57:42 1.5 Pütürge (Malatya)

12:53:51 2.1 Arsuz (Hatay)

12:51:12 2.0 Tut (Adıyaman)

12:46:19 1.2 Doğanşehir (Malatya)

12:35:29 1.2 Akçadağ (Malatya)

12:28:45 1.1 Saimbeyli (Adana)

12:17:24 1.4 Cisr eş Şuğur, İdlib (Suriye) - [04.78 km] Altınözü (Hatay)

12:17:00 1.9 Sincik (Adıyaman)

12:07:55 1.2 Kadirli (Osmaniye)

12:05:05 3.2 Göksun (Kahramanmaraş)

12:01:51 1.5 Saimbeyli (Adana)

11:57:54 2.3 Andırın (Kahramanmaraş)

11:57:05 1.4 Saimbeyli (Adana)

11:50:59 1.8 Ege Denizi - [24.72 km] Datça (Muğla)

11:49:55 3.3 Humus (Suriye) - [104.73 km] Yayladağı (Hatay)

11:49:21 1.5 Onikişubat (Kahramanmaraş)

11:42:43 1.0 Andırın (Kahramanmaraş)

11:39:31 1.2 Saimbeyli (Adana)

11:38:16 1.8 Akdeniz - [09.89 km] Yayladağı (Hatay)

11:38:03 2.4 Andırın (Kahramanmaraş)

11:24:52 2.5 Elbistan (Kahramanmaraş)

11:10:30 1.6 Nurhak (Kahramanmaraş)

11:08:15 1.8 Elbistan (Kahramanmaraş)

11:07:13 1.7 Battalgazi (Malatya)

11:06:09 1.5 Yeşilyurt (Malatya)

11:00:24 2.1 Türkoğlu (Kahramanmaraş)

10:43:03 2.0 Göksun (Kahramanmaraş)

10:42:52 2.2 Afşin (Kahramanmaraş)

10:38:46 0.9 Saimbeyli (Adana)

10:32:14 2.0 Kemaliye (Erzincan)

10:27:22 1.9 Doğanşehir (Malatya)

10:25:10 1.7 Van Gölü - [02.41 km] Tuşba (Van)

10:23:40 1.5 Gerede (Bolu)

10:21:15 1.4 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)

10:18:53 1.8 Onikişubat (Kahramanmaraş)

10:17:13 1.8 Elbistan (Kahramanmaraş)

10:16:25 1.2 Gerede (Bolu)

10:03:36 1.2 Onikişubat (Kahramanmaraş)

09:57:51 3.6 Doğanşehir (Malatya)

09:51:40 2.2 Doğanşehir (Malatya)

09:45:17 1.4 Yeşilyurt (Malatya)

09:43:00 1.2 Saimbeyli (Adana)

09:41:59 2.1 Çelikhan (Adıyaman)

09:11:47 2.2 Göksun (Kahramanmaraş)

09:11:15 1.2 Gürün (Sivas)

09:09:58 1.4 Darende (Malatya)

09:08:44 1.6 Gürün (Sivas)

09:05:46 2.4 Onikişubat (Kahramanmaraş)

09:02:31 2.0 Elbistan (Kahramanmaraş)

09:00:30 1.9 Elbistan (Kahramanmaraş)

08:58:59 1.5 Altınözü (Hatay)

08:54:12 1.4 İmranlı (Sivas)

08:48:23 3.3 Hama (Suriye) - [98.93 km] Yayladağı (Hatay)

08:46:19 1.5 Yeşilyurt (Malatya)

08:43:43 2.4 Saimbeyli (Adana)

08:41:04 1.4 Pütürge (Malatya)

08:39:21 2.4 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)

08:37:12 2.5 Andırın (Kahramanmaraş)

08:34:39 1.9 Doğanşehir (Malatya)

08:31:30 1.3 Elbistan (Kahramanmaraş)

08:21:02 1.6 Ege Denizi - [24.32 km] Seferihisar (İzmir)

08:15:44 4.1 Samandağ (Hatay)

08:13:37 1.6 Bala (Ankara)

08:11:26 1.9 Sincik (Adıyaman)

08:06:35 2.2 Onikişubat (Kahramanmaraş)

07:57:56 1.4 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)

07:50:49 1.1 Yeşilyurt (Malatya)

07:49:32 1.8 Kadirli (Osmaniye)

07:48:00 1.7 Göksun (Kahramanmaraş)

07:44:17 1.8 Ekinözü (Kahramanmaraş)

07:38:13 1.2 Göksun (Kahramanmaraş)

07:37:04 1.0 Onikişubat (Kahramanmaraş)

07:28:27 1.4 Yeşilyurt (Malatya)

07:04:53 2.0 Göksun (Kahramanmaraş)

06:59:30 1.6 Yeşilyurt (Malatya)

06:46:59 3.5 Göksun (Kahramanmaraş)

05:59:46 1.7 Yeşilyurt (Malatya)

05:56:03 2.1 Sincik (Adıyaman)

05:54:38 1.3 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)

05:50:24 1.2 Yeşilhisar (Kayseri)

05:45:37 1.8 Doğanşehir (Malatya)

05:42:03 1.7 Gürün (Sivas)

05:41:12 1.7 Göksun (Kahramanmaraş)

05:29:31 2.4 Ula (Muğla)

05:16:52 1.8 Saimbeyli (Adana)

05:16:13 1.5 Sivrice (Elazığ)

05:13:21 1.5 Darende (Malatya)

05:12:40 1.9 Antakya (Hatay)

04:58:52 1.2 Çağlayancerit (Kahramanmaraş)

04:39:24 2.1 Saimbeyli (Adana)

04:28:59 1.7 Onikişubat (Kahramanmaraş)

04:27:09 1.4 Yeşilyurt (Malatya)

04:24:03 1.7 Göksun (Kahramanmaraş)

04:23:35 1.6 Akçadağ (Malatya)

04:21:25 1.3 Doğanşehir (Malatya)

04:13:35 1.4 Hasanbeyli (Osmaniye)

04:11:46 2.3 Saimbeyli (Adana)

04:09:59 1.0 Pütürge (Malatya)