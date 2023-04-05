Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 5 Nisan 2023 Türkiye'deki son depremler

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 5 Nisan 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde gerçekleştiğini merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 5 Nisan 2023 Türkiye'deki depremler

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 09:47
Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 5 Nisan 2023 Türkiye'deki son depremler
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Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte 5 Nisan'da meydana gelen depremler...

5 NİSAN 2023 NEREDE DEPREM OLDU?

Kandilli ve AFAD’ın aktardığı bilgilere göre bugün Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Ege Denizi, Çanakkale, Muğla, Akdeniz, Diyarbakır, Denizli, Malatya ve Adana'da hafif çaplı depremler oluştu.

5 NİSAN 2023 TÜRKİYE'DE OLAN DEPREMLER LİSTESİ

09:18:03 -.-  2.7  -.-   AKARBASI-KARAKOCAN (ELAZIG)                       

08:53:27 -.-  2.4  -.-   KARACURUN-YAYLADAGI (HATAY)                       

08:51:20 -.-  1.6  -.-   KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 

08:48:34 -.-  1.8  -.-   KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 

08:44:28 -.-  1.9  -.-   CAKALLIHASANAGA-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)          

08:40:22 -.-  1.9  -.-   ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    

08:30:19 -.-  2.5  -.-   OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  

08:19:53 -.-  2.0  -.-   KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)               

08:17:59 -.-  2.8  -.-   KONACIK-ARSUZ (HATAY)                             

08:09:24 -.-  2.0  -.-   KARAYILAN-ISKENDERUN (HATAY)                      

07:37:59 -.-  2.0  -.-   HANYOLU-(HATAY)                                   

07:30:41 -.-  2.8  -.-   BOZGUNEY-TUFANBEYLI (ADANA)                       

07:27:37 -.-  2.5  -.-   TEPEHAN-ALTINOZU (HATAY)                          

07:09:46 -.-  2.2  -.-   INCIRLI-NURDAGI (GAZIANTEP)                       

07:08:00 -.-  1.8  -.-   YENICIFTLIK-BIGA (CANAKKALE)                      

07:04:31 -.-  2.7  -.-   ORTULU-MADEN (ELAZIG)                             

06:59:57 -.-  2.5  -.-   ESKINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                

06:58:03 -.-  2.0  -.-   TOPRAKHISAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)              

06:52:52 -.-  1.6  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          

06:46:52 -.-  1.5  -.-   AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   

06:43:40 -.-  3.5  -.-   AKDENIZ                                           

06:35:39 -.-  2.6  -.-   KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)               

06:30:22 -.-  1.6  -.-   ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)                         

06:25:41 -.-  2.7  -.-   KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   

06:16:37 -.-  2.2  -.-   ESKINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                

06:12:19 -.-  3.5  -.-   KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)               

05:41:50 -.-  2.2  -.-   ALICERI-AKCADAG (MALATYA)                         

05:37:09 -.-  3.2  -.-   KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)               

05:06:16 -.-  1.5  -.-   DUTLU-AKCADAG (MALATYA)                           

04:58:40 -.-  2.1  -.-   TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)                        

04:46:36 -.-  1.5  -.-   SARNICKOY-(MUGLA)                                 

04:43:55 -.-  3.1  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     

04:38:40 -.-  1.9  -.-   VAN GOLU                                          

04:28:59 -.-  1.1  -.-   KARASULEYMANLI-REYHANLI (HATAY)                   

04:24:00 -.-  2.6  -.-   PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 

03:48:42 -.-  1.8  -.-   KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

03:39:49 -.-  2.9  -.-   CATBASI-(HATAY)                                   

03:32:35 -.-  2.0  -.-   KONUK-REYHANLI (HATAY)                            

03:31:23 -.-  1.9  -.-   SOGUKPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 

03:25:18 -.-  1.9  -.-   SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY)                       

03:16:45 -.-  1.8  -.-   SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY)                       

03:08:57 -.-  2.4  -.-   ORMANICI-PUTURGE (MALATYA)                        

02:58:03 -.-  2.6  -.-   NURHAK (KAHRAMANMARAS)                            

02:53:54 -.-  2.6  -.-   CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)                     

02:53:46 -.-  2.5  -.-   YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

02:51:15 -.-  2.6  -.-   ATALAR-YESILYURT (MALATYA)                        

02:44:03 -.-  1.9  -.-   KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

02:41:00 -.-  2.2  -.-   TURKOREN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 

02:06:23 -.-  2.1  -.-   CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                    

02:00:31 -.-  2.9  -.-   IKIZTAS-MILAS (MUGLA)                             

01:45:49 -.-  1.7  -.-   CAMLICA-(KAHRAMANMARAS)                           

01:37:41 -.-  1.9  -.-   SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                  

01:29:13 -.-  2.2  -.-   KOZCAGIZ-(KAHRAMANMARAS)                          

01:19:04 -.-  2.4  -.-   KEPEZ-AKCADAG (MALATYA)                           

01:07:40 -.-  1.3  -.-   ALIKURT-BOZKURT (DENIZLI)                         

01:05:50 -.-  1.8  -.-   KARAHASANUSAGI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)           

00:59:49 -.-  2.6  -.-   HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

00:48:23 -.-  3.1  -.-   ILIKPINAR-KIRIKHAN (HATAY)                        

00:48:04 -.-  3.0  -.-   HINDIBABA-CUNGUS (DIYARBAKIR)                     

00:46:15 -.-  1.7  -.-   ATALAR-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)                     

00:45:37 -.-  2.1  -.-   INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  

00:37:07 -.-  2.6  -.-   TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     

00:30:35 -.-  1.8  -.-   GUZELKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)                     

00:30:11 -.-  1.7  -.-   DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)               

00:21:51 -.-  1.6  -.-   DUTLU-AKCADAG (MALATYA)                           

00:15:25 -.-  1.5  -.-   KOZLUCA-AKCADAG (MALATYA)                         

00:10:11 -.-  2.0  -.-   HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

00:06:35 -.-  1.9  -.-   YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

00:04:15 -.-  1.4  -.-   ASAGIBILENLER-ISLAHIYE (GAZIANTEP)               


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