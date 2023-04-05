Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 5 Nisan 2023 Türkiye'deki son depremler

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 09:47

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 09:47

Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte 5 Nisan'da meydana gelen depremler...

5 NİSAN 2023 NEREDE DEPREM OLDU?

Kandilli ve AFAD’ın aktardığı bilgilere göre bugün Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Ege Denizi, Çanakkale, Muğla, Akdeniz, Diyarbakır, Denizli, Malatya ve Adana'da hafif çaplı depremler oluştu.

5 NİSAN 2023 TÜRKİYE'DE OLAN DEPREMLER LİSTESİ

09:18:03 -.- 2.7 -.- AKARBASI-KARAKOCAN (ELAZIG)

08:53:27 -.- 2.4 -.- KARACURUN-YAYLADAGI (HATAY)

08:51:20 -.- 1.6 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

08:48:34 -.- 1.8 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

08:44:28 -.- 1.9 -.- CAKALLIHASANAGA-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)

08:40:22 -.- 1.9 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

08:30:19 -.- 2.5 -.- OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

08:19:53 -.- 2.0 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

08:17:59 -.- 2.8 -.- KONACIK-ARSUZ (HATAY)

08:09:24 -.- 2.0 -.- KARAYILAN-ISKENDERUN (HATAY)

07:37:59 -.- 2.0 -.- HANYOLU-(HATAY)

07:30:41 -.- 2.8 -.- BOZGUNEY-TUFANBEYLI (ADANA)

07:27:37 -.- 2.5 -.- TEPEHAN-ALTINOZU (HATAY)

07:09:46 -.- 2.2 -.- INCIRLI-NURDAGI (GAZIANTEP)

07:08:00 -.- 1.8 -.- YENICIFTLIK-BIGA (CANAKKALE)

07:04:31 -.- 2.7 -.- ORTULU-MADEN (ELAZIG)

06:59:57 -.- 2.5 -.- ESKINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

06:58:03 -.- 2.0 -.- TOPRAKHISAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

06:52:52 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

06:46:52 -.- 1.5 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

06:43:40 -.- 3.5 -.- AKDENIZ

06:35:39 -.- 2.6 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

06:30:22 -.- 1.6 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)

06:25:41 -.- 2.7 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

06:16:37 -.- 2.2 -.- ESKINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

06:12:19 -.- 3.5 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

05:41:50 -.- 2.2 -.- ALICERI-AKCADAG (MALATYA)

05:37:09 -.- 3.2 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

05:06:16 -.- 1.5 -.- DUTLU-AKCADAG (MALATYA)

04:58:40 -.- 2.1 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)

04:46:36 -.- 1.5 -.- SARNICKOY-(MUGLA)

04:43:55 -.- 3.1 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)

04:38:40 -.- 1.9 -.- VAN GOLU

04:28:59 -.- 1.1 -.- KARASULEYMANLI-REYHANLI (HATAY)

04:24:00 -.- 2.6 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

03:48:42 -.- 1.8 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

03:39:49 -.- 2.9 -.- CATBASI-(HATAY)

03:32:35 -.- 2.0 -.- KONUK-REYHANLI (HATAY)

03:31:23 -.- 1.9 -.- SOGUKPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

03:25:18 -.- 1.9 -.- SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY)

03:16:45 -.- 1.8 -.- SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY)

03:08:57 -.- 2.4 -.- ORMANICI-PUTURGE (MALATYA)

02:58:03 -.- 2.6 -.- NURHAK (KAHRAMANMARAS)

02:53:54 -.- 2.6 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)

02:53:46 -.- 2.5 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

02:51:15 -.- 2.6 -.- ATALAR-YESILYURT (MALATYA)

02:44:03 -.- 1.9 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

02:41:00 -.- 2.2 -.- TURKOREN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

02:06:23 -.- 2.1 -.- CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

02:00:31 -.- 2.9 -.- IKIZTAS-MILAS (MUGLA)

01:45:49 -.- 1.7 -.- CAMLICA-(KAHRAMANMARAS)

01:37:41 -.- 1.9 -.- SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

01:29:13 -.- 2.2 -.- KOZCAGIZ-(KAHRAMANMARAS)

01:19:04 -.- 2.4 -.- KEPEZ-AKCADAG (MALATYA)

01:07:40 -.- 1.3 -.- ALIKURT-BOZKURT (DENIZLI)

01:05:50 -.- 1.8 -.- KARAHASANUSAGI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

00:59:49 -.- 2.6 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

00:48:23 -.- 3.1 -.- ILIKPINAR-KIRIKHAN (HATAY)

00:48:04 -.- 3.0 -.- HINDIBABA-CUNGUS (DIYARBAKIR)

00:46:15 -.- 1.7 -.- ATALAR-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)

00:45:37 -.- 2.1 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

00:37:07 -.- 2.6 -.- TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

00:30:35 -.- 1.8 -.- GUZELKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)

00:30:11 -.- 1.7 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

00:21:51 -.- 1.6 -.- DUTLU-AKCADAG (MALATYA)

00:15:25 -.- 1.5 -.- KOZLUCA-AKCADAG (MALATYA)

00:10:11 -.- 2.0 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

00:06:35 -.- 1.9 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

00:04:15 -.- 1.4 -.- ASAGIBILENLER-ISLAHIYE (GAZIANTEP)