Deprem paniğiyle balkondan atladı

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5.2’lik depremde panikleyerek evin balkondan atlayan çocuk yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 25.01.2024 - 18:38
Deprem paniğiyle balkondan atladı
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Malatya’nın Battalgazi ilçesinde saat 16.04’te 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 

Yerin 13,93 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem büyük panik ve korkuya neden olurken, Akçadağ ilçesi Keklikpınar Mahallesi’nde ailesiyle birlikte yaşayan 14 yaşındaki bir çocuk panikleyerek balkondan aşağı atladı.

Hafif şekilde yaralanan çocuğun sağlık durumun iyi olduğu belirtilirken, kent genelinde panik ve korku sonucu çeşitli hastanelere başvuran bazı vatandaşların da olduğu bildirildi.


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