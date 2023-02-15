Deprem sonrası ‘Sahadayız’ dediler ama yardım yok!

Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 15 Şubat 2023 - 08:00

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, deprem felaketine ilişkin önceki gün AFAD’da düzenlediği basın toplantısında, illere, ilçelere ve köylere kadar eriştiklerini savunarak “Beslenme konusunda bir sorunumuz yok. 2 milyon 200 bin depremzedeye 3 öğün verebilecek bir altyapıya sahibiz. Milyonlarca battaniyeyi sahaya göndermiş durumdayız. Elimizdeki tüm çadırları sahaya gönderiyoruz” demişti.

Ancak sosyal medya üzerinden köylerdeki çadır, gıda ve ısınmaya ilişkin yardım çağrıları sürüyor. Cumhuriyet, çağrıda bulunan depremzedelerle konuştu. Hatay Atınözü ilçesine bağlı Altınkaya Mahallesi’nden Muhammed Varol, “Burada 100 kişi var. Araçlarda yatıyorlar. Bu bölgeye yardım gelmiyordu. Çok fazla kişiyi aradıktan sonra biraz yardım geldi. O da kısa süre yetecek kadar. Yardımlar ya hiç gelmiyor ya geç geliyor. Şu anda acil çadır ihtiyacımız var. Antakya’yı gelip görmedikleri için bilmiyorlar. Görseler emin olun bir sene boyunca yardım devam eder. Antakya’da yaşanacak tek bir yer kalmadı. Yıkılmayan binalar var ama ya binalar ya yan yatmış ya da temelden aşağı çökmüş” dedi.

"25 METREKAREDE 20 KİŞİ"

Antakya’daki evleri yıkıldığı için ailesiyle Arpahan köyüne giden Beyza Toma ise “25 metrekarelik odada 20 kişi yatıyoruz. Evimiz yıkılınca inşaat halindeki çatısı bile olmayan köydeki evimize geldik. Kafamızı sokabileceğimiz tek yer burasıydı. Sürekli sallantı halindeyiz. Sürekli dışarı çıkıyoruz, ev üstümüze yıkılmak üzere” dedi. Toma, “Şebekemiz, elektriğimiz, suyumuz hiçbir şeyimiz yok. Çadır, kömür, gıda ihtiyacımız var. Buraya yardım gelmiyor. Zaten gelenler ya muhtarın kapısına bırakılıyormuş ya da merkeze bırakılıyormuş. Bir iki kez cenazemizi almaya giderken denk geldik. Onu da zaten kapış kapış almışlar. İhtiyacı karşılanmayan köy çok” ifadelerini kullandı.