Tarkan'dan 'deprem' isyanı: 'İhmalkârlığın bedelini bu millet yine canıyla ödedi'
Ünlü sanatçı Tarkan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yarattığı yıkımda, yetkililerin sorumluluğuna dikkat çekerek kimsenin hatasını kabul etmemesine isyan etti. Sosyal medyadan bir paylaşım yapan sanatçı, "İhmalkârlığın bedelini bu millet yine canıyla ödedi. Milletimiz bunu hak etmiyor" ifadelerini kullandı.
Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler, Türkiye'yi derinden sarstı. 10 ili vuran depremde şu ana kadar 35 bini aşkın yurttaş hayatını kaybetti.
Bölgede OHAL ilan edilirken gönüllülerden depremzedelere yönelik yardımlar da sürüyor.
TARKAN İSYAN ETTİ
Felaketin 10. gününde, toplumsal olaylara duyarlılığı ile bilinen ünlü sanatçı Tarkan'dan da yaşananlara ilişkin bir paylaşım geldi. Sosyal medyada bir paylaşımda bulunan Tarkan, yetkililerin sorumluluğuna dikkat çekerek kimsenin hatasını kabul etmemesine sert tepki gösterdi.
"İhmalkârlığın bedelini bu millet yine canıyla ödedi" diyen sanatçı, binlerce insanın ölümünden sorumlu olanların değil, yardıma koşanların ateşe verildiğini ifade etti.
"MİLLETİMİZ BUNU HAK ETMİYOR"
Tarkan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Yaşanılan deprem felaketini ben de herkes gibi büyük üzüntü ve gözyaşlarımla izledim, izliyorum.
Biliyorum çok kez altı çizildi ama ben de söylemeden edemeyeceğim. Deprem ülkesi olan memleketimizde yetkili merciler, bilim insanlarının uyarılarına kulak verseydi ve gerekli önlemler önceden alınsaydı depremin verdiği tahribat bu boyutta yaşanmayacaktı. İhmalkarlığın bedelini bu millet yine canıyla ödedi.
Milletçe içimiz yanarken, herkes tek yürek olmuşken, arama kurtarma ekipleri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaş günlerdir canla başla umutların sönmemesi için mücadele ederken, yetkililerden kimse samimi bir üzüntüyle elini kalbine, vicdanına koyup kabul etmiyor bu sonucun hatalarını, ihmalkarlığını. Aksine binlerce insanın ölümünden sorumlu olanlar değil yardıma koşanlar ateşe veriliyor. İnanılır gibi değil...
Çok yazık... Milletimiz bunu hak etmiyor."
Milletimiz bunu haketmiyor. pic.twitter.com/Kj0JZPa7Kg— Tarkan (@tarkan) February 15, 2023
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