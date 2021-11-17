Bakan Koca'dan "Düzce depremi" açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabında Düzce depremine ilişkin açıklamada bulundu. Koca, "Düzce'de yaşanan 5 şiddetindeki depremde yaralanma ve can kaybı olmadı" ifadelerine yer verdi.

İHA
17 Kasım 2021 Çarşamba, 20:38
Bakan Koca'dan
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Düzce'de meydana gelen 5,3 büyüklüğünde deprem, İstanbul, Kocaeli, Bolu ve Eskişehir'den de hissedildi. Düzce Valisi Cevdet Atay'ın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da açıklama yaptı. 

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı depreme ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Düzce'de yaşanan 5 şiddetindeki depremde yaralanma ve can kaybı olmadı. Olay sebebiyle, 14 panik atak ve 5 travma tanılı hastaya sağlık hizmeti sunuldu. Toplam 38 personelden oluşan 112 Acil Yardım ve UMKE Timleri bölgede görev başında. Düzce’ye ve Türkiye’ye geçmiş olsun."  



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