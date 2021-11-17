Bakan Koca'dan "Düzce depremi" açıklaması

17 Kasım 2021 Çarşamba, 20:38

Düzce'de meydana gelen 5,3 büyüklüğünde deprem, İstanbul, Kocaeli, Bolu ve Eskişehir'den de hissedildi. Düzce Valisi Cevdet Atay'ın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da açıklama yaptı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı depreme ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Düzce'de yaşanan 5 şiddetindeki depremde yaralanma ve can kaybı olmadı. Olay sebebiyle, 14 panik atak ve 5 travma tanılı hastaya sağlık hizmeti sunuldu. Toplam 38 personelden oluşan 112 Acil Yardım ve UMKE Timleri bölgede görev başında. Düzce’ye ve Türkiye’ye geçmiş olsun."



