Prof. Dr. Naci Görür'den deprem açıklaması
Kandilli'den yapılan açıklamaya göre saat 15.40'ta merkez üssü Düzce olan 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul, Kocaeli, Bolu ve Eskişehir'den de hissedildi. Depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, merkez üssü Düzce merkez olan 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 15.40'taki deprem, yerin 18,02 kilometre derinliğinde oldu. Kandilli Rasathanesi ise depremi 5,3 olarak olarak duyurdu.
Sarsıntı; İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Bursa'da da hissedildi.
Bilim Akademisi üyesi ve İTÜ Jeoloji Mühendisi öğretim üyesi Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Görür, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;
"Düzce-Çilimli civarında KAF’ın kuzey kolu üzerinde 5,3 büyüklüğünde deprem oldu. Bu deprem muhtemelen zon içerisinde, 12 Kasım 1999’da kırılmamış olan küçük bir fay parçası tarafından üretildi. Endişe edilecek bir durum yok zira buradaki enerji 12 Kasım depreminde boşalmıştı."
Düzce-Çilimli civarında KAF’ın kuzey kolu üzerinde 5,3 büyüklüğünde deprem oldu. Bu deprem muhtemelen zon içerisinde, 12 Kasım 1999’da kırılmamış olan küçük bir fay parçası tarafından üretildi. Endişe edilecek bir durum yok zira buradaki enerji 12 Kasım depreminde boşalmıştı. pic.twitter.com/65TUdJSC21— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) November 17, 2021
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