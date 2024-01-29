Hatay'da otomobil kontrolden çıktı: Yaralılar var!
Hatay'da yolcu durağı ve çöp konteynerine çarpıp devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Recep E.'nin kullandığı otomobil, Kurtlusoğuksu Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Yolcu durağı ve çöp konteynerine çarpan araç devrildi.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan 5 kişi, ambulansla Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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