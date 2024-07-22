Naci Görür’den Çanakkale depremi açıklaması
Prof. Dr. Naci Görür, Çanakkale’de meydana gelen depreme ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabı üzerinden, Çanakkale’de meydana gelen depreme ilişkin bir açıklamada bulundu.
Görür’ün paylaşımı şu şekilde:
“Bahçeli-Ezine/Çanakkale'de 4,9 deprem oldu. Deprem Bayramiç'in güneyinde Evciler Fay Zonunda oldu. Bu zon KAF’in orta branjina ait. Bu kol ve KAF’ın güney kolu yavaş enerji biriktiren dallar. Bu nedenle daha geç depremler bekliyoruz. Şimdilik en yakın deprem Marmara içinde olacak.”
Bahceli-Ezine/Canakkale’de 4,9 deprem oldu. Deprem Bayramic’in gunyinde Evciler Fay Zonunda oldu. Bu zon KAF’in orta branjina ait. Bu kol ve KAF’in guney kolu yavas eneri biriktiren dallar. Bunedenle daha gec depremler bekliyoruz. Simdilik en yakin deprem Marmara icinde olacak. pic.twitter.com/9xVJgCkufo— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) July 22, 2024
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