Naci Görür’den Çanakkale depremi açıklaması

Prof. Dr. Naci Görür, Çanakkale’de meydana gelen depreme ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.07.2024 - 19:05
Naci Görür’den Çanakkale depremi açıklaması
Abone Ol google-news

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabı üzerinden, Çanakkale’de meydana gelen depreme ilişkin bir açıklamada bulundu.

Görür’ün paylaşımı şu şekilde:

“Bahçeli-Ezine/Çanakkale'de 4,9 deprem oldu. Deprem Bayramiç'in güneyinde Evciler Fay Zonunda oldu. Bu zon KAF’in orta branjina ait. Bu kol ve KAF’ın güney kolu yavaş enerji biriktiren dallar. Bu nedenle daha geç depremler bekliyoruz. Şimdilik en yakın deprem Marmara içinde olacak.”


Naci Görür haberleri Prof. Dr. Naci Görür haberleri deprem haberleri çanakkale haberleri

İlgili Haberler

Çanakkale’de korkutan deprem: Evlerde çatlak oluştu

Çanakkale’de korkutan deprem: Evlerde çatlak oluştu
Deprem sonrası dikkat çeken rapor: Evlat edinme ve koruyucu aile başvurularında rekor artış

Deprem sonrası dikkat çeken rapor: Evlat edinme ve koruyucu aile başvurularında rekor artış
Son depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 22 Temmuz 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 22 Temmuz 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler