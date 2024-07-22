Naci Görür’den Çanakkale depremi açıklaması

Yayınlanma: 22.07.2024 - 19:05

Güncelleme: 22.07.2024 - 19:05

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabı üzerinden, Çanakkale’de meydana gelen depreme ilişkin bir açıklamada bulundu.

Görür’ün paylaşımı şu şekilde:

“Bahçeli-Ezine/Çanakkale'de 4,9 deprem oldu. Deprem Bayramiç'in güneyinde Evciler Fay Zonunda oldu. Bu zon KAF’in orta branjina ait. Bu kol ve KAF’ın güney kolu yavaş enerji biriktiren dallar. Bu nedenle daha geç depremler bekliyoruz. Şimdilik en yakın deprem Marmara içinde olacak.”