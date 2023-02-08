Cem Yılmaz'dan 'deprem bölgesi' için yürekleri ısıtan hareket: Sosyal medyadan paylaştı
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla, Hatay Devlet Hastanesi'nde çalışan ve şehirde görev yapan diğer hekimlere sağlık malzemesi yardımı sağlayacağını duyurdu.
Türkiye Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Şu ana kadar 6 bini aşkın yurttaş hayatını kaybetti. Ülkede 7 günlük milli yas ilan edildi.
Son olarak ünlü komedyen Cem Yılmaz, depremin en çok etkilediği şehirlerden biri olan ve günlerdir sesini duyurmaya çalışan Hatay’la ilgili paylaşım yaptı.
"İSTEKLERİNİ YERİNE GETİRMEYE ÇALIŞACAĞIM"
Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hatay'dan ulaşan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Hem devlet hastanesi hem dışarıdan hekim arkadaşların isteklerini yerine getirmeye çalışacağım" dedi.
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
“Hatay’daki sağlık ekiplerindeki arkadaşlara ulaştırılmak üzere, acil müdahale sağlık malzemesi ilaç sağlayacak firmaların [email protected] adresiyle benimle iletişime geçmelerini, Hatay’daki doktor arkadaşlarımdan da iletişim bilgisini bu maile ulaştırmalarını rica ediyorum.”
Hatay daki sağlık ekiplerindeki arkadaşlara ulaştırılmak üzere acil müdahele sağlık malzemesi ilaç sağlayacak firmaların [email protected] adresiyle benimle iletişime geçmelerini,— Cem Yılmaz (@CMYLMZ) February 7, 2023
Hataydaki doktor arkadaşlarımdan da iletişim bilgisini bu maile ulaştırmalarını rica ediyorum
“Hatay’dan ulaşan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Hem devlet hastanesi hem dışarıdan hekim arkadaşların isteklerini yerine getirmeye çalışacağım. Lütfen Hatay yazdım darılmayın. Nereye gücümüz yeterse. İstediğimiz adres ve tıbbı ihtiyaç listesi.”
Hataydan ulaşan arkadaşlara teşekkür ediyorum hem Devlet Hastanesi hem dışardan hekim arkadaşların isteklerini yerine getirmeye çalışacağım. Lütfen Hatay yazdım darılmayın nereye gücümüz yeterse yazsın istediğimiz adres ve tıbbı ihtiyaç listesi— Cem Yılmaz (@CMYLMZ) February 7, 2023
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