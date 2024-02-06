Depremde 17 akrabasını kaybetmişti: Karsu, Hatay'a müzik okulu kuruyor

Adını Hatay'ın Karsu köyünden alan ve depremde 17 akrabasını kaybeden sanatçı Karsu Dönmez, 6 Şubat depremlerinin 1. yıl dönümünde Hatay'a gitti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.02.2024 - 11:24
Depremde 17 akrabasını kaybetmişti: Karsu, Hatay'a müzik okulu kuruyor
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yaşayan 17 akrabasını kaybeden sanatçı Karsu Dönmez, 6 Şubat depremlerinin birinci yılında Hatay'a gitti. 

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan sanatçı, "Birkaç gün Hatay'da olacağım. Biraz duygusal olacak. Ama size buranın nasıl olduğunu göstermek istiyorum" ifadesini kullandı.

HATAY'A MÜZİK OKULU KURUYOR

Depremlerin ardından büyük bir yıkımın meydana geldiği Hatay'a katkıda bulunmayı amaçlayan Karsu Dönmez, kurduğu Karsu Vakfı aracılığıyla Hatay’ın Antakya ilçesine bağlı Serinyol Mahallesi’nde herkesin kullanımına sunulacak olan bir müzik okulu açacaklarını da duyurdu.

Sanatçı kompleks içerisinde müzik atölyeleri, spor alanları ve yaratıcılık atölyelerinin yer alacağını açıkladı.

Hatay'da açacağı müzik okulu için kapı kapı dolaşarak müzik enstrümanları topladığını belirten sanatçı, bir paylaşımında da enstrümanların da Hatay'a geldiğini duyurdu.


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