Barış Akarsu: Merhaba filminin konusu ne? Barış Akarsu: Merhaba filminin oyuncuları kim?
Barış Akarsu: Merhaba filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Barış Akarsu: Merhaba filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Barış Akarsu: Merhaba filminin konusu ne? Barış Akarsu: Merhaba filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Barış Akarsu: Merhaba filminin yönetmen koltuğunda Mert Dikmen oturuyor. Senaristliğini Mert Dikmen ve Can Anar üstleniyor. Peki, Barış Akarsu: Merhaba filminin konusu ne? Barış Akarsu: Merhaba filminin oyuncuları kim?
BARIŞ AKARSU: MERHABA FİLMİNİN KONUSU NE?
Barış Akarsu Merhaba, 2007 yılında geçirdiği trafik kazası nedeniyle hayata veda eden Barış Akarsu'nun hayat hikayesini konu ediyor. Çocukluğunda müziğe ilgi duymaya başlayan Barış Akarsu, 2004 yılında katıldığı “Akademi Türkiye” adlı şarkı yarışmasıyla adını duyurdu. Yarışmada birinci olmasının ardından albüm çıkaran Akarsu, müzik çalışmalarının yanı sıra Yalancı Yarim adlı bir dizide rol aldı. 2007 yılında, 28. yaş gününde Bodrumda trafik kazası geçiren Barış Akarsu, yoğun bakımda kaldığı beş günün ardından hayata veda etti.
BARIŞ AKARSU: MERHABA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
İsmail Ege Şaşmaz - Baris Akarsu
Almila Ada - Zeynep
Şafak Pekdemir
Ebru Nil Aydın - Hatice Akarsu
Aslıhan Kapanşahin
Burak Satıbol
Hüseyin Avni Danyal
Aytaç Uşun
Metin Coşkun
Serli Alyanakyan
Caner Gezen
BARIŞ AKARSU: MERHABA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Barış Akarsu: Merhaba filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.8 olarak belirlendi.
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