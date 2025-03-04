Depremde 35 kişiye mezar olan Has-El Sitesi davasında pişkin savunma: Suçu 'zemin'e attı!

Yayınlanma: 04.03.2025 - 09:48

Güncelleme: 04.03.2025 - 10:43

6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Has-El Sitesi B Blok'un yıkılması sonucu 35 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı. Soruşturma aşamasında müteahhit Hüseyin Aydın, 17 Şubat 2023'ta tutuklandı ancak 20 Kasım 2023'te adli kontrolle tahliye edildi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, müteahhit Hüseyin Aydın, statik proje müellifi Sıtkı Okumuş ve statik fenni mesul Fidan Turnalı hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nden alınan bilirkişi raporuna da yer verilen iddianamede, müteahhit, statik proje müellifi ve statik fenni mesul, "asli kusurlu" bulundu. Belediyenin proje ve yapı kontrollerinden sorumlu birimi için "tali kusurlu" olarak tespit edildi.

Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen hafta görülen Has-El Sitesi davasının ilk duruşma tutanağına ulaşıldı. Duruşmaya depremde yakınlarını kaybedenler, tutuksuz sanık müteahhit Hüseyin Aydın ile taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Fidan Turnalı ve başka suçtan tutuklu sanık Sıtkı Okumuş ise duruşmaya katılmadı.

"BİNANIN YIKILMA SEBEBİ ZEMİN..."

Duruşmada ilk olarak sanık müteahhit Hüseyin Aydın söz aldı. Aydın, 2001'den beri birçok bina yaptığını, yalnızca birinin yıkıldığını, diğerlerinin sağlam kaldığını iddia ederek, "Has-El Sitesi'nin bir bloğu yıkıldı, diğeri hasar gördü. Her inşaatımda olduğu gibi bu binada da imar çapını alarak projelendirmeleri yaptırdım, zemin etüd raporunu aldım, sonrasında projeleri hazırlattım, hazırlanan projeleri belediyeye verdim, belediye projeleri onayladı" diye konuştu.

2009'da inşaat ruhsatı alıp, 2007 Deprem Yönetmeliği'ne uygun çalıştıklarını, statikçiyle zemin güçlendirmesi gerçekleştirildiğini, her bloğa beton kazıklar ve radye temel uygulandığını, C25 beton kullanıldığını, belediyenin tüm aşamaları denetlediğini ve nihayetinde yapı kullanım izni aldığını ileri süren Aydın, "Ne yazık ki depremde binalardan biri yıkıldı. Bir ada içerisinde 3 blok vardı. Bir tanesi yıkıldı, diğerleri hasar gördü. Binanın yıkılma sebebinin zemin olduğunu düşünüyorum, yine kullanım hataları da bulunmaktadır, beraatimi istiyorum" dedi.

Müteahhidin ardından müştekilere söz verildi. Müştekiler, sanıklardan şikayetçi olduğunu ifade etti.

Müşteki avukatlarından Erdem Gökpınar, bilirkişi raporunda sanık Hüseyin Aydın'ın "asli kusurlu" bulunduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

"Savcılık aşamasında kuvvetli suç şüphesi, sanığın kaçma şüphesi olduğu belirtilmesine rağmen sanık tutuklanmamıştır. Sanık kaçtı, firardı, yakalanarak getirildi. Dosyada deliller toplandı, kuvvetli suç şüphesi tespit edildi, ancak tutuklama tedbiri kaldırılarak adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. Tutuklama tedbiri bu dosyada uygulanmayacaksa nerede uygulanacak? Sanığın tutuklanmamış olması, başka insanlara baskı yapıp delil karartma ihtimalini ortaya çıkarmaktadır. Sanığın mütalaadan sonra kaçacağını da düşünüyoruz, savcılık tarafından alınan bilirkişi raporunda eylemin 'olası kast' olduğu açıktır. Raporda onlarca eksiklikten bahsedilmektedir. Sanık bunun sonucunu biliyor, bunu kabul ediyor. Bu binada 35 kişi hayatını kaybetti. Sanık deprem günü neredeydi? Sanığın en ağır cezayı almasını talep ediyoruz, sanığın cezalandırılması sadece müştekiler açısından değil, gelecek nesiller ve ülkenin adalet sistemi açısından önemlidir."

MÜŞTEKİ AVUKATINDAN "OLASI KAST" VURGUSU...

Müşteki avukatlarından Serpil Yabanoğlu, bu davanın "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan değil, "olası kast"tan açılması gerektiğini belirterek, Türkiye'nin deprem kuşağında yer aldığını ve Kahramanmaraş'ın bu açıdan özel bir bölge olduğunu, Kahramanmaraş'ın geçmişte de büyük bir yıkım yaşadığını hatırlattı.

Yabanoğlu, "Sanık deprem olabileceğini öngörmektedir. Binanın yapımındaki en ufak bir hatanın yıkıma sebebiyet vereceğini öngörmesi gerekmektedir. Bunu öngörerek sonucu kabullenmiştir. Burada 'bilinçli taksir'den söz etmek mümkün değildir. Müteahhidin tutuksuz yargılanması içimizi kan ağlatıyor" diye konuştu.

"MÜVEKKİL KAHRAMANMARAŞ'TAYDI" İDDİASI

Sanık müteahhit Aydın'ın avukatı Ahmet Güngör, müvekkilinin kaçmadığını savunarak, deprem sonrası müteahhit ve mühendisler hakkında yakalama emri çıkarıldığını söyledi. Güngör, müvekkilinin o dönemde Kahramanmaraş'ta olduğunu, gelip ifadesini verdiğini ve ardından tutuklandığını ileri sürdü.

Cumhuriyet Savcısı, eksik hususların giderilmesini talep etti. Mahkeme, sanık Fidan Turnalı için yakalama emri çıkarılmasına karar verip, tutuklama taleplerini reddetti.

EMNİYET MÜTEAHHİDİN İSTANBUL'DA GÖZALTINA ALINDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, 16 Şubat 2023'te yaptığı açıklamada, Has-El Sitesi'nin müteahhidi Hüseyin Aydın'ın, İstanbul'da gözaltına alındığını ve Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildiğini duyurmuştu.

Öte yandan, Has-El İnşaat'ın internet sitesindeki "hakkımızda" bölümünde, "Çalışmalarımıza ilk gün heyecanını koruyarak halkımız için güvenli ve sağlam yapılar oluşturacak şekilde, tüm ticaretlerimizde şeffaflık ve dürüstlüğü ön planda tutarak devam etmekteyiz" notu dikkati çekiyor.