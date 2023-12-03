Depremde 43 kişiye mezar olan Saitbey Sitesi davası 13 saat sürdü: Kaçak olduğunu kabul ettiler

Yayınlanma: 03.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 03.12.2023 - 03:00

6 Şubat depreminde Kahramanmaraş’ta yıkılan ve 43 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin de kayıp olduğu Saitbey Sitesi Davası’nda ilk duruşma önceki gün görüldü. Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşma yaklaşık 13 saat sürdü.

Sanıkların hem birçok suçlamayı kabul edip hem de kendilerinin suçsuz olduklarını savunması duruşmayı izleyen kayıp yakınlarının tepkisini çekti. Bazı kayıp yakınları yer yer fenalık geçirdi. Sanıkların ve müştekilerin dinlendiği duruşmada, süreden ötürü tanıkların dinlenmesi, 19 Ocak’a bırakıldı.

Ara kararın pazartesi günü açıklanacağı davada tutuksuz sanıklar şirket kontrol elemanı Melike Y. ve şantiye şefi Murat Kaş’ın tutuksuz yargılanmasının, müteahhit Hasan Çam, şantiye şefi Halil İbrahim Us, statik proje ve uygulama denetim görevlisi Yavuz Kaygısız, yapı denetim şirketi yetkilisi Halil Yıldız’ın ise tutuklu yargılanmasının devamına karar verildi.

Duruşmayı Cumhuriyet’e değerlendiren kayıp yakınlarının avukatı Zübeyir Boztemir, “Sanıklar kendilerince bir savunma yapsalar da aynı zamanda bizim ‘Bina kaçak yapıldı ve buna göz yumuldu’ tezimizi doğrulamış oldular” ifadelerini kullandı.

‘HİÇBİR TEST YAPILMAMIŞ’

Şikâyetçi taraf olarak en başından beri binanın yıkılmasında ana nedenin kaçak yapılaşma olduğunu savunduklarını anımsatan Av. Boztemir, “Sanıklar esas olarak ilk üç katın kaçak olarak yapıldığını ancak bunu mevzuata uydurduklarını hem de bu haliyle de sonradan denetim yapılabileceğini söylediler. Bu, yapıdan örnek, beton numunesi, demir numunesi alınmadan, etriye aralığı örmeden bir inşaat yapmayı savunmaktır. Bunun adı pişkinliktir” diye konuştu.

“Tüm delil, belge ve bilirkişi raporuna bakıldığında yapı denetim firmasının fiili denetim yapmadan rapor hazırladığına” da dikkat çeken Av. Boztemir, “Binanın öncelikli yapılması gereken hiçbir testi yapılmamış, denetlenmemiş. En tepeden en aşağıya bir suç hali söz konusu. O yüzden tüm sorumluların tutuklu yargılanıp hak ettikleri cezayı almasını talep ediyoruz” sözleriyle mahkeme heyetine çağrıda bulundu.